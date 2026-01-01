RomM implementeren met één-klik installatie.
Zelf-gehoste ROM-manager die retro gamecollecties organiseert met metadata, cover art en browsergebaseerde gameplay.
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Wat je met RomM kunt bouwen
RomM is een uitgebreid zelf-gehost ROM-beheerplatform dat verspreide gamebestanden omzet in een georganiseerde, doorzoekbare bibliotheek. Het verrijkt je collectie automatisch met coverart, screenshots en beschrijvingen van IGDB en MobyGames, en ondersteunt honderden platforms, van arcadeklassiekers tot moderne consoles.
Zelf RomM hosten betekent dat je gamecollectie op je eigen infrastructuur blijft — geen zorgen over servicevoorwaarden van cloudopslag, geen bandbreedtebeperking en geen maandelijkse kosten. Jij bepaalt wie toegang heeft, en je bibliotheek groeit onbeperkt naarmate je nieuwe platforms of complete collecties toevoegt.
Key features van RomM
Automatische metadata
Haalt coverafbeeldingen, schermafbeeldingen en beschrijvingen op van IGDB en MobyGames, waardoor uren handmatig catalogiseren voor grote collecties overbodig wordt.
Browsergebaseerde gameplay
Speel games rechtstreeks in de browser via EmulatorJS en RuffleRS zonder emulators op elk apparaat te installeren.
Multiplatform ondersteuning
Organiseert collecties die NES, SNES, PlayStation, arcade en honderden andere platforms omvatten onder één uniforme interface.
Gebruikersrechten
Gedetailleerde toegangscontroles laten je je bibliotheek delen met familie of vrienden, terwijl administratieve functies beperkt blijven.
Groepering van spellen met meerdere bestanden
Detecteert en groepeert automatisch titels met meerdere discs, regionale varianten en revisies, zodat elk spel als één enkele vermelding verschijnt.
Waarom zou je RomM op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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