RomM is een uitgebreid zelf-gehost ROM-beheerplatform dat verspreide gamebestanden omzet in een georganiseerde, doorzoekbare bibliotheek. Het verrijkt je collectie automatisch met coverart, screenshots en beschrijvingen van IGDB en MobyGames, en ondersteunt honderden platforms, van arcadeklassiekers tot moderne consoles.

Zelf RomM hosten betekent dat je gamecollectie op je eigen infrastructuur blijft — geen zorgen over servicevoorwaarden van cloudopslag, geen bandbreedtebeperking en geen maandelijkse kosten. Jij bepaalt wie toegang heeft, en je bibliotheek groeit onbeperkt naarmate je nieuwe platforms of complete collecties toevoegt.