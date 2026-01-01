Implementeer Beszel Agent met één-klik installatie.
Lichtgewicht monitoringagent die server- en containermetingen verzamelt voor uw Beszel-hub.
Kies een VPS-abonnement voor Beszel Agent
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Beszel Agent kunt bouwen
Beszel Agent is de gegevensverzamelingscomponent van het Beszel monitoringplatform. Geïnstalleerd op elke server die je wilt observeren, verzamelt het continu CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkstatistieken naast Docker-containerstatistieken, en stuurt deze vervolgens veilig door naar een centrale Beszel-hub voor aggregatie en waarschuwingen.
De agent is opzettelijk minimaal — het verbruikt verwaarloosbare bronnen terwijl het uitgebreid inzicht biedt in de systeemstatus. Communicatie met de hub is beveiligd door tokenauthenticatie, en Docker-sockettoegang geeft het volledig inzicht op containerniveau zonder verhoogde hostrechten te vereisen buiten die socketmount.
Key features van Beszel Agent
Realtime systeemstatistieken
Volgt continu CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkgebruik, zodat uw Beszel-hub altijd een actueel beeld heeft van de serverstatus.
Monitoring op containerniveau
Leest van de Docker-socket om het resourceverbruik per container te rapporteren, zodat u kunt vaststellen welke workloads de belasting veroorzaken.
Minimale bronnenvoetafdruk
Ontworpen om stil op de achtergrond te draaien zonder meetbare impact op de applicatieprestaties of beschikbare systeembronnen.
Veilige Hub Communicatie
Token-geauthenticeerde verbindingen met de Beszel-hub voorkomen ongeautoriseerde metrische gegevensopname en houden uw monitoringgegevens privé.
Waarom zou je Beszel Agent op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.