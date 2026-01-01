Beszel Agent is de gegevensverzamelingscomponent van het Beszel monitoringplatform. Geïnstalleerd op elke server die je wilt observeren, verzamelt het continu CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkstatistieken naast Docker-containerstatistieken, en stuurt deze vervolgens veilig door naar een centrale Beszel-hub voor aggregatie en waarschuwingen.

De agent is opzettelijk minimaal — het verbruikt verwaarloosbare bronnen terwijl het uitgebreid inzicht biedt in de systeemstatus. Communicatie met de hub is beveiligd door tokenauthenticatie, en Docker-sockettoegang geeft het volledig inzicht op containerniveau zonder verhoogde hostrechten te vereisen buiten die socketmount.