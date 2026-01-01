Installeer RustFS in één klik.
S3-compatibele gedistribueerde objectopslag gebouwd in Rust voor AI-workloads, datameren en cloud-native applicaties.
Kies een VPS-abonnement voor RustFS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met RustFS kunt bouwen
RustFS is een krachtig, gedistribueerd objectopslagsysteem dat volledig in Rust is gebouwd. Het biedt volledige Amazon S3 API-compatibiliteit, gecombineerd met de geheugenveiligheidsgaranties van Rust en ruwe prestaties die traditionele oplossingen overtreffen. Ontworpen voor datalakes, AI/ML-pijplijnen en big data-workloads, gebruikt RustFS erasure coding om te beschermen tegen gegevensverlies en bitrot-detectie om langdurige gegevensintegriteit te waarborgen.
Door RustFS zelf te hosten op uw eigen VPS, krijgt u de volledige controle over uw objectopslaginfrastructuur — geen kosten per GB, geen uitgaande kosten en geen vendor lock-in. De ingebouwde webconsole stelt u in staat om buckets te beheren, toegangsbeleid te configureren en opslaggebruik te monitoren zonder extra tooling te vereisen.
Key features van RustFS
S3 API Compatibel
Werkt met elke S3-compatibele client, SDK of tool — migreer bestaande workflows zonder codewijzigingen.
Erasure-codering
Verdeelt gegevens over meerdere volumes met redundantie, zodat opslag intact blijft, zelfs wanneer individuele schijven uitvallen.
Webbeheerconsole
Browsergebaseerde interface voor het aanmaken van buckets, het beheren van toegangssleutels, het instellen van levenscyclusbeleid en het monitoren van opslaggebruik.
Hoge prestaties
Gebouwd in Rust voor geheugenveiligheid en snelheid — benchmarks tonen tot 2,3× hogere doorvoer dan alternatieven voor workloads met kleine objecten.
Gebeurtenismeldingen
Activeer webhooks bij bucket-gebeurtenissen zoals het aanmaken en verwijderen van objecten om te integreren met downstream verwerkingspijplijnen.
Identiteitsintegratie
Ondersteunt OIDC/OpenID Connect en OpenStack Keystone voor eenmalige aanmelding voor bedrijven en multi-tenant implementaties.
Waarom zou je RustFS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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