Implementeer ESPHome met één-klik installatie.
YAML-gestuurd firmwarebeheersysteem voor ESP8266- en ESP32-microcontrollers met een webdashboard en draadloze updates.
Kies een VPS-abonnement voor ESPHome
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ESPHome kunt bouwen
ESPHome is een open-source systeem dat ESP8266- en ESP32-microcontrollers omzet in slimme thuisapparaten met behulp van eenvoudige YAML-configuratiebestanden. Geen C++-programmering is vereist — definieer sensoren, schakelaars en displays in YAML, en ESPHome compileert en flasht automatisch geoptimaliseerde firmware. Het integreert native met Home Assistant en ondersteunt MQTT voor compatibiliteit met elk automatiseringsplatform.
ESPHome draaien op een VPS biedt altijd-actief apparaatbeheer en compilatie van firmware op afstand, overal toegankelijk. Je apparaatconfiguraties worden centraal opgeslagen en geback-upt, en over-the-air updates kunnen worden geactiveerd zonder dat je op het lokale netwerk hoeft te zijn waar de fysieke apparaten zich bevinden.
Key features van ESPHome
YAML-configuratie
Definieer het gedrag van ESP-apparaten in eenvoudige YAML-bestanden met automatische validatie — geen C++-kennis of IDE-installatie vereist.
Over-the-Air Updates
Verstuur draadloos firmware-updates naar al uw ESP-apparaten zonder fysieke toegang, waardoor grote implementaties eenvoudig te onderhouden zijn.
Home Assistant Integratie
Native API-integratie met Home Assistant maakt directe apparaatdetectie en lokale bediening zonder vertraging mogelijk, zonder cloudafhankelijkheid.
500+ Componenten
Ondersteuning voor honderden sensoren, displays, LED-controllers en actuatoren betekent dat bijna elke hardware direct kan worden geïntegreerd.
Realtime logboekregistratie
Stream live apparaatlogboeken rechtstreeks in het webdashboard voor snelle probleemoplossing en monitoring van sensorwaarden tijdens de ontwikkeling.
Waarom zou je ESPHome op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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