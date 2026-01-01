Installeer FusionAuth met één-klik installatie.
Zelf-gehost platform voor klantidentiteits- en toegangsbeheer met OAuth, SAML, sociale login, MFA en een ontwikkelaarsgerichte API.
Kies een VPS-abonnement voor FusionAuth
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FusionAuth kunt bouwen
FusionAuth is een platform voor klantidentiteits- en toegangsbeheer, speciaal gebouwd voor ontwikkelaars — een zelf-gehost alternatief voor Auth0, Okta en Cognito dat OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, sociale logins, multi-factor authenticatie, wachtwoordloos inloggen en een uitgebreide REST API biedt. Oorspronkelijk gebouwd door Inversoft voor consumentenapps met veel verkeer, schaalt het van één tenant naar miljoenen gebruikers op dezelfde implementatie.
Door FusionAuth zelf te hosten op uw VPS blijven elk gebruikersaccount, wachtwoordhash, OAuth-token en auditlogboek binnen uw eigen infrastructuur, in plaats van afhankelijk te zijn van een externe identiteitsprovider die prijzen of voorwaarden zou kunnen wijzigen. De Community Edition is volledig gratis en omvat de kernauthenticatie- en autorisatiefuncties die in de meeste productie-implementaties worden gebruikt.
Key features van FusionAuth
OAuth, OIDC en SAML
Volledige OAuth 2.0-, OpenID Connect- en SAML 2.0-server met toekenningsstromen voor autorisatiecode, PKCE, apparaat en clientreferenties, direct beschikbaar.
Sociale en zakelijke login
Native sociale login voor Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn en Twitter, plus generieke OIDC- en SAML-federatie voor zakelijke klanten.
Multi-factor-authenticatie
TOTP authenticator-apps, SMS, e-mail en FIDO2 WebAuthn-passkeys met adaptieve beleidsregels die zich aanpassen op basis van risicosignalen.
Multi-tenant van opzet
Isoleer gebruikers, applicaties en configuraties in afzonderlijke tenants voor SaaS multi-tenancy, scheiding van klanten van bureaus, of B2B-partneraccounts.
Thematiseerbare inlogpagina's
Pas de gehoste inlog-, aanmeld- en accountbeheerpagina's aan met uw merkkleuren, logo's en tekst via een Mustache-sjablooneditor.
REST API voor alles
Elke bewerking in de admin-gebruikersinterface is ook beschikbaar via een gedocumenteerde REST API en speciale clientbibliotheken voor Java, Node, Python, Go en meer.
Waarom zou je FusionAuth op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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