FusionAuth is een platform voor klantidentiteits- en toegangsbeheer, speciaal gebouwd voor ontwikkelaars — een zelf-gehost alternatief voor Auth0, Okta en Cognito dat OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, sociale logins, multi-factor authenticatie, wachtwoordloos inloggen en een uitgebreide REST API biedt. Oorspronkelijk gebouwd door Inversoft voor consumentenapps met veel verkeer, schaalt het van één tenant naar miljoenen gebruikers op dezelfde implementatie.

Door FusionAuth zelf te hosten op uw VPS blijven elk gebruikersaccount, wachtwoordhash, OAuth-token en auditlogboek binnen uw eigen infrastructuur, in plaats van afhankelijk te zijn van een externe identiteitsprovider die prijzen of voorwaarden zou kunnen wijzigen. De Community Edition is volledig gratis en omvat de kernauthenticatie- en autorisatiefuncties die in de meeste productie-implementaties worden gebruikt.