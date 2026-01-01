Mafl is een open-source startpagina, gebouwd voor mensen die meerdere zelf-gehoste services draaien en een snel, afleidingsvrij startpunt willen. De gehele lay-out wordt beschreven in één YAML-configuratiebestand, waardoor het dashboard reproduceerbaar, versiebeheerd en eenvoudig te back-uppen is naast de rest van je stack.

Door Mafl zelf te hosten op je eigen VPS blijven al je bladwijzers, API-sleutels en integraties op infrastructuur die jij beheert. Alle verzoeken van derden voor servicewidgets worden geproxied via de Mafl-backend, zodat inloggegevens en metadata nooit lekken naar de browser of naar externe dashboardproviders.