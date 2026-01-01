Installeer Mafl met één-klik installatie.
Minimalistische zelfgehoste startpagina die elke dienst, link en dashboard die je gebruikt achter één tabblad organiseert.
Kies een VPS-abonnement voor Mafl
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mafl kunt bouwen
Mafl is een open-source startpagina, gebouwd voor mensen die meerdere zelf-gehoste services draaien en een snel, afleidingsvrij startpunt willen. De gehele lay-out wordt beschreven in één YAML-configuratiebestand, waardoor het dashboard reproduceerbaar, versiebeheerd en eenvoudig te back-uppen is naast de rest van je stack.
Door Mafl zelf te hosten op je eigen VPS blijven al je bladwijzers, API-sleutels en integraties op infrastructuur die jij beheert. Alle verzoeken van derden voor servicewidgets worden geproxied via de Mafl-backend, zodat inloggegevens en metadata nooit lekken naar de browser of naar externe dashboardproviders.
Key features van Mafl
YAML-configuratie
Definieer groepen, services, thema's en widgets in één enkel config.yml-bestand dat u kunt versiebeheren en repliceren over verschillende omgevingen.
Live dienstwidgets
Interactieve kaarten tonen real-time gegevens zoals weer, IP-informatie en aangepaste integraties zonder API-sleutels bloot te stellen aan de browser.
Aangepaste thema's
Schakel tussen gebundelde thema's of ontwerp uw eigen thema om bij uw merk te passen en deel het met de community.
Meertalige UI
Wordt geleverd met Engels, Spaans, Duits, Frans, Russisch, Chinees en meer, automatisch gedetecteerd vanuit de browser van de bezoeker.
Iconify en emoji-icoontjes
Kies uit meer dan 200.000 Iconify vectorpictogrammen, elke emoji, externe URL of lokaal opgeslagen afbeelding voor elke servicetegel.
Installeerbare PWA
Voeg Mafl toe aan je telefoon of desktop als een Progressive Web App voor een directe, app-achtige launcher-ervaring.
Waarom zou je Mafl op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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