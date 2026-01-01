Implementeer Homer met één-klik installatie.
Een doodsimpel statisch dashboard voor het organiseren van al je zelf-gehoste diensten op één prachtige startpagina.
Kies een VPS-abonnement voor Homer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Homer kunt bouwen
Homer is een lichtgewicht, open-source dashboard dat je verzameling van zelf-gehoste services omzet in een overzichtelijke, georganiseerde startpagina. Volledig geconfigureerd via één enkel YAML-bestand, vereist het geen database en geen backend — slechts een paar regels om een gepolijst portaal te bouwen voor elke applicatie op je server. Wijzigingen in het configuratiebestand worden onmiddellijk van kracht bij het vernieuwen van de pagina, waardoor het onderhouden van je dashboard moeiteloos is.
Homer zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je dashboard privé blijft, direct laadt vanuit statische bestanden en onbeperkt kan worden aangepast. Met PWA-ondersteuning installeert het op mobiele apparaten als een native app, waardoor jij en je team overal snel toegang hebben tot al je services.
Key features van Homer
YAML-configuratie
Definieer uw hele dashboard in één enkel config.yml-bestand — geen database, geen backend en geen herstarts nodig om wijzigingen te zien.
Slimme Dienstkaarten
Toon live statusindicatoren voor uw services, die in één oogopslag vanaf het dashboard laten zien of ze bereikbaar zijn.
Flexibel zoeken
Vind snel elke service of link met ingebouwde fuzzy zoekfunctie en toetsenbordcombinaties voor snelle, toetsenbordgestuurde navigatie.
PWA-ondersteuning
Installeer Homer als een Progressive Web App op elk apparaat voor directe, bladwijzervrije toegang tot uw zelf-gehoste services.
Thema aanpassen
Kies uit community-thema's zoals Catppuccin en Dracula, of schrijf je eigen CSS-overrides om bij elke stijl te passen.
Waarom zou je Homer op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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