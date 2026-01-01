Homer is een lichtgewicht, open-source dashboard dat je verzameling van zelf-gehoste services omzet in een overzichtelijke, georganiseerde startpagina. Volledig geconfigureerd via één enkel YAML-bestand, vereist het geen database en geen backend — slechts een paar regels om een gepolijst portaal te bouwen voor elke applicatie op je server. Wijzigingen in het configuratiebestand worden onmiddellijk van kracht bij het vernieuwen van de pagina, waardoor het onderhouden van je dashboard moeiteloos is.

Homer zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je dashboard privé blijft, direct laadt vanuit statische bestanden en onbeperkt kan worden aangepast. Met PWA-ondersteuning installeert het op mobiele apparaten als een native app, waardoor jij en je team overal snel toegang hebben tot al je services.