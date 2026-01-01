Tot wel 69% korting voor Apache IoTDB

Implementeer Apache IoTDB met een installatie met één klik.

Industriële IoT tijdreeksdatabase die hoge-doorvoer ingestie, subseconde query's en ultra-hoge compressie aan de rand levert.

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5,49  /mnd
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Implementeer Apache IoTDB met een installatie met één klik.

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KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
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7,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
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Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99 
7,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Apache IoTDB kunt bouwen

Apache IoTDB is een speciaal gebouwde tijdreeksdatabase voor het Internet of Things, vanaf de basis ontworpen voor industriële IoT-workloads waar miljarden datapunten dagelijks binnenkomen van miljoenen sensoren. Het lichtgewicht kolomgebaseerde TsFile-formaat bereikt compressieverhoudingen die typische relationele databases niet kunnen benaderen, terwijl analytische query's in minder dan een seconde en een boomgebaseerd apparaatschema de manier modelleren waarop echte industriële apparatuur daadwerkelijk is gestructureerd.

Het zelf hosten van Apache IoTDB op uw VPS geeft productie-, energie-, transport- en smart-city-projecten een privé telemetrie-backend die native integreert met Grafana, Spark, Flink, Kafka en MQTT — zonder per-metriek kosten te betalen en zonder sensorgegevens naar clouds van derden te sturen.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Apache IoTDB

TsFile kolomopslag

Speciaal gebouwd kolomopslagformaat, geoptimaliseerd voor tijdreeksgegevens, levert compressieverhoudingen tot 20:1 op vergeleken met traditionele databases.

Hoge-doorvoeropname

Verwerkt miljoenen schrijfbewerkingen per seconde van energiezuinige IoT-apparaten met behulp van een Log-Structured Merge tree, ontworpen voor schrijfintensieve workloads.

Boomstructuur-gebaseerd apparaatschema

Hiërarchisch padmodel weerspiegelt hoe fabrieken en wagenparken sensoren organiseren, met vage wildcards voor apparaatoverschrijdende aggregatiequery's.

Native protocolondersteuning

JDBC, Thrift RPC, REST API V2 en MQTT-opname laten elk apparaat, dashboard of analysehulpmiddel verbinden zonder aangepaste adapters.

Grafana en Spark klaar

Officiële connectors voor Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka en Hadoop maken van IoTDB een drop-in tijdreeks-backend voor bestaande pipelines.

Waarom zou je Apache IoTDB op Hostinger uitvoeren?

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Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

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Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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