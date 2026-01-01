Apache IoTDB is een speciaal gebouwde tijdreeksdatabase voor het Internet of Things, vanaf de basis ontworpen voor industriële IoT-workloads waar miljarden datapunten dagelijks binnenkomen van miljoenen sensoren. Het lichtgewicht kolomgebaseerde TsFile-formaat bereikt compressieverhoudingen die typische relationele databases niet kunnen benaderen, terwijl analytische query's in minder dan een seconde en een boomgebaseerd apparaatschema de manier modelleren waarop echte industriële apparatuur daadwerkelijk is gestructureerd.

Het zelf hosten van Apache IoTDB op uw VPS geeft productie-, energie-, transport- en smart-city-projecten een privé telemetrie-backend die native integreert met Grafana, Spark, Flink, Kafka en MQTT — zonder per-metriek kosten te betalen en zonder sensorgegevens naar clouds van derden te sturen.