Implementeer Apache IoTDB met een installatie met één klik.
Industriële IoT tijdreeksdatabase die hoge-doorvoer ingestie, subseconde query's en ultra-hoge compressie aan de rand levert.
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Wat je met Apache IoTDB kunt bouwen
Apache IoTDB is een speciaal gebouwde tijdreeksdatabase voor het Internet of Things, vanaf de basis ontworpen voor industriële IoT-workloads waar miljarden datapunten dagelijks binnenkomen van miljoenen sensoren. Het lichtgewicht kolomgebaseerde TsFile-formaat bereikt compressieverhoudingen die typische relationele databases niet kunnen benaderen, terwijl analytische query's in minder dan een seconde en een boomgebaseerd apparaatschema de manier modelleren waarop echte industriële apparatuur daadwerkelijk is gestructureerd.
Het zelf hosten van Apache IoTDB op uw VPS geeft productie-, energie-, transport- en smart-city-projecten een privé telemetrie-backend die native integreert met Grafana, Spark, Flink, Kafka en MQTT — zonder per-metriek kosten te betalen en zonder sensorgegevens naar clouds van derden te sturen.
Key features van Apache IoTDB
TsFile kolomopslag
Speciaal gebouwd kolomopslagformaat, geoptimaliseerd voor tijdreeksgegevens, levert compressieverhoudingen tot 20:1 op vergeleken met traditionele databases.
Hoge-doorvoeropname
Verwerkt miljoenen schrijfbewerkingen per seconde van energiezuinige IoT-apparaten met behulp van een Log-Structured Merge tree, ontworpen voor schrijfintensieve workloads.
Boomstructuur-gebaseerd apparaatschema
Hiërarchisch padmodel weerspiegelt hoe fabrieken en wagenparken sensoren organiseren, met vage wildcards voor apparaatoverschrijdende aggregatiequery's.
Native protocolondersteuning
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 en MQTT-opname laten elk apparaat, dashboard of analysehulpmiddel verbinden zonder aangepaste adapters.
Grafana en Spark klaar
Officiële connectors voor Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka en Hadoop maken van IoTDB een drop-in tijdreeks-backend voor bestaande pipelines.
Waarom zou je Apache IoTDB op Hostinger uitvoeren?
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Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
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