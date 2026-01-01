Implementeer RetroAssembly met één-klik installatie.
Zelf gehoste retro gamebibliotheek en browsergebaseerde emulator die 25+ klassieke consoles ondersteunt, met automatische artwork en opslagpunten.
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Wat je met RetroAssembly kunt bouwen
RetroAssembly is een zelf-gehoste webapplicatie die van je browser een persoonlijke retro gamekast maakt. Upload je ROM-collectie en speel titels van meer dan 25 klassieke platforms — waaronder NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade en Atari — direct in de browser zonder dat er plugins of downloads nodig zijn.
Het platform haalt automatisch box-art en game-metadata op, zodat je bibliotheek eruitziet als een echte collectie in plaats van een bestandslijst. Opslagpunten, gameplay terugspoelen, shader-effecten in retrostijl en mobiele controllers op het scherm zijn allemaal ingebouwd. Zelf-hosten houdt je ROM-collectie op je eigen server, privé en alleen toegankelijk voor accounts die je aanmaakt.
Key features van RetroAssembly
25+ consoleondersteuning
Speel games van NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan, en vele andere platforms in de browser.
Automatische artworkdetectie
Hoesjes en gamemetadata worden automatisch opgehaald, zodat uw bibliotheek rijke beelden weergeeft in plaats van kale bestandsnamen.
Opslagpunten en terugspoelen
Sla de voortgang op en herstel deze op elk moment, met automatische statusmomentopnamen en gameplay-terugspoelfunctie op ondersteunde emulators.
Mobielvriendelijke bedieningselementen
Een ingebouwde virtuele controller op het scherm maakt het gemakkelijk om te spelen op telefoons en tablets zonder fysieke gamepad.
Retro visuele shaders
Optionele CRT- en andere shader-effecten bootsen het uiterlijk van originele hardware-schermen na voor een authentiekere ervaring.
Waarom zou je RetroAssembly op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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