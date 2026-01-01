RetroAssembly is een zelf-gehoste webapplicatie die van je browser een persoonlijke retro gamekast maakt. Upload je ROM-collectie en speel titels van meer dan 25 klassieke platforms — waaronder NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade en Atari — direct in de browser zonder dat er plugins of downloads nodig zijn.

Het platform haalt automatisch box-art en game-metadata op, zodat je bibliotheek eruitziet als een echte collectie in plaats van een bestandslijst. Opslagpunten, gameplay terugspoelen, shader-effecten in retrostijl en mobiele controllers op het scherm zijn allemaal ingebouwd. Zelf-hosten houdt je ROM-collectie op je eigen server, privé en alleen toegankelijk voor accounts die je aanmaakt.