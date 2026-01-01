Kibana is de officiële web-UI voor Elasticsearch — een verfijnd platform voor het verkennen van gegevens, het bouwen van interactieve dashboards, het uitvoeren van zoekopdrachten en het beheren van een Elastic Stack-implementatie. Oorspronkelijk gemaakt in 2013 en nu onderhouden door Elastic NV, is Kibana de standaard visualisatielaag voor elke applicatie die is gebouwd op Elasticsearch, van loganalyse en observability tot e-commerce zoekopdrachten en beveiligingsanalyse.

Het zelf hosten van Kibana op uw VPS biedt data- en platformteams een complete Elastic Stack-visualisatieomgeving zonder de per-document SaaS-kosten die gebruikelijk zijn bij Elastic Cloud. Deze sjabloon bundelt een single-node Elasticsearch samen met Kibana, zodat de stack direct na implementatie klaar is om gegevens op te nemen en dashboards te bouwen.