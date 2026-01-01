Implementeer Kibana met één-klik installatie.
Open source datavisualisatie- en exploratieplatform voor Elasticsearch met dashboards, zoekfunctie en observability-tools.
Kies een VPS-abonnement voor Kibana
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kibana kunt bouwen
Kibana is de officiële web-UI voor Elasticsearch — een verfijnd platform voor het verkennen van gegevens, het bouwen van interactieve dashboards, het uitvoeren van zoekopdrachten en het beheren van een Elastic Stack-implementatie. Oorspronkelijk gemaakt in 2013 en nu onderhouden door Elastic NV, is Kibana de standaard visualisatielaag voor elke applicatie die is gebouwd op Elasticsearch, van loganalyse en observability tot e-commerce zoekopdrachten en beveiligingsanalyse.
Het zelf hosten van Kibana op uw VPS biedt data- en platformteams een complete Elastic Stack-visualisatieomgeving zonder de per-document SaaS-kosten die gebruikelijk zijn bij Elastic Cloud. Deze sjabloon bundelt een single-node Elasticsearch samen met Kibana, zodat de stack direct na implementatie klaar is om gegevens op te nemen en dashboards te bouwen.
Key features van Kibana
Ontdek en verken
Blader door Elasticsearch-indices met de Discover-interface — zoek, filter, sorteer en visualiseer onbewerkte documenten om patronen en uitschieters in realtime te herkennen.
Dashboards en visualisaties
Bouw interactieve dashboards met lijngrafieken, staafdiagrammen, heatmaps, kaarten, tabellen en Lens drag-and-drop-visualisaties die deelbaar zijn tussen teams.
Zoeken en ES|QL
Volledige Elasticsearch Query DSL plus ES|QL — een gepijpte querytaal vergelijkbaar met Splunk SPL — maakt complexe query's toegankelijk voor niet-ontwikkelaars.
Observability-tools
Ingebouwde Logs, Metrieken, APM en apps voor uptime-monitoring voor het opnemen en analyseren van observabiliteitsgegevens van Elastic Agent en Beats.
Kaarten en georuimtelijk
Interactieve meerlaagse kaarten met vectorlagen, heatmaps en geo-aggregaties voor het visualiseren van geospatiale gegevens naast andere dimensies.
Waarschuwingen en rapportage
Drempel- en anomaliegebaseerde waarschuwingen met e-mail-, Slack- en webhookbestemmingen, plus geplande generatie van PDF- en CSV-rapporten.
Waarom zou je Kibana op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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