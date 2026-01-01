Installeer Quickwit met één-klik installatie.
Cloud-native zoekmachine voor observeerbaarheid — een open-source alternatief voor Datadog, Elasticsearch, Loki en Tempo.
Kies een VPS-abonnement voor Quickwit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Quickwit kunt bouwen
Quickwit is een open-source gedistribueerde zoekmachine geschreven in Rust en speciaal gebouwd voor logbeheer, gedistribueerde tracing en observability-workloads op elke schaal. Het ontkoppelt rekenkracht van opslag, indexeert gegevens rechtstreeks naar objectopslag, zodat teams maanden of jaren aan telemetrie online kunnen houden voor een fractie van de kosten van traditionele logstacks.
Quickwit zelf hosten op uw eigen VPS geeft u volledige controle over uw observability-pipeline, native OpenTelemetry- en Jaeger-compatibiliteit, en een Grafana-gegevensbron — zonder prijzen per host, retentiebeperkingen of vendor lock-in verbonden aan SaaS observability-platforms.
Key features van Quickwit
OpenTelemetry native
Neem logboeken en traces rechtstreeks op via OTLP gRPC en HTTP zonder sidecars of schemamapping, en vraag ze vervolgens binnen enkele seconden op.
Jaeger-compatibel
De drop-in Jaeger gRPC API laat bestaande Jaeger UI en clients Quickwit-ondersteunde traces opvragen zonder applicatiewijzigingen.
Zoeken binnen een seconde
Tantivy-gestuurde indexering levert full-text en gestructureerde zoekopdrachten over terabytes aan logs en spans met lage latentie-responsen.
Objectopslag-backend
Indexeert gegevens rechtstreeks naar S3-compatibele opslag, zodat retentie goedkoop en flexibel is — bewaar maanden aan telemetrie zonder dure SSD's.
Grafana gegevensbron
Officiële Grafana-plug-in maakt van Quickwit een eersteklas bron voor logs en traces naast Prometheus- en Loki-dashboards.
Schemaloze inname
Met dynamische mapping kunt u semi-gestructureerde JSON importeren zonder vooraf een schema te definiëren, met optionele strikte schema's wanneer u die nodig heeft.
Waarom zou je Quickwit op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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