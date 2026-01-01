Quickwit is een open-source gedistribueerde zoekmachine geschreven in Rust en speciaal gebouwd voor logbeheer, gedistribueerde tracing en observability-workloads op elke schaal. Het ontkoppelt rekenkracht van opslag, indexeert gegevens rechtstreeks naar objectopslag, zodat teams maanden of jaren aan telemetrie online kunnen houden voor een fractie van de kosten van traditionele logstacks.

Quickwit zelf hosten op uw eigen VPS geeft u volledige controle over uw observability-pipeline, native OpenTelemetry- en Jaeger-compatibiliteit, en een Grafana-gegevensbron — zonder prijzen per host, retentiebeperkingen of vendor lock-in verbonden aan SaaS observability-platforms.