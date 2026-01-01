Raneto is een lichtgewicht, open-source kennisbank gebouwd op Node.js die een map met Markdown-bestanden omzet in een overzichtelijke, doorzoekbare documentatiesite. Er is geen database te beheren — inhoud leeft als platte .md bestanden in een map die u beheert, wat versiebeheer, back-ups en het schrijven met uw favoriete editor eenvoudig maakt. De meegeleverde webeditor regelt het bewerken in de browser voor niet-technische gebruikers, terwijl ontwikkelaars direct in hun favoriete Markdown-tool kunnen schrijven en git de geschiedenis laten afhandelen.

Het zelf hosten van Raneto op een VPS geeft u een privé kennisbank die u volledig bezit, zonder vendor lock-in, geen kosten per gebruiker, en inhoud die leeft als draagbare bestanden in plaats van een eigen database.