Installeer Raneto met één-klik installatie.
Door Markdown aangedreven kennisbankwiki voor Node.js — bestandsgebaseerde inhoud met een schone browserlezer en -editor.
Kies een VPS-abonnement voor Raneto
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Raneto kunt bouwen
Raneto is een lichtgewicht, open-source kennisbank gebouwd op Node.js die een map met Markdown-bestanden omzet in een overzichtelijke, doorzoekbare documentatiesite. Er is geen database te beheren — inhoud leeft als platte
.md bestanden in een map die u beheert, wat versiebeheer, back-ups en het schrijven met uw favoriete editor eenvoudig maakt. De meegeleverde webeditor regelt het bewerken in de browser voor niet-technische gebruikers, terwijl ontwikkelaars direct in hun favoriete Markdown-tool kunnen schrijven en git de geschiedenis laten afhandelen.
Het zelf hosten van Raneto op een VPS geeft u een privé kennisbank die u volledig bezit, zonder vendor lock-in, geen kosten per gebruiker, en inhoud die leeft als draagbare bestanden in plaats van een eigen database.
Key features van Raneto
Bestandsgebaseerde inhoud
Artikelen zijn gewone Markdown-bestanden in een inhoudsmap — versiebeheer met git, back-up maken met rsync, bewerken met elke tool die je wilt.
In-browser editor
Ingebouwde editor stelt niet-technische gebruikers in staat pagina's rechtstreeks vanuit de browser bij te werken zonder het bestandssysteem aan te raken of git uit te voeren.
Zoeken in volledige tekst
Snel zoeken in het geheugen over elke pagina stelt lezers in staat om inhoud onmiddellijk te vinden zonder de documentatiesite te verlaten.
Categoriehiërarchie
De mapstructuur wordt de navigatieboom, met een aangepaste sorteervolgorde via metadata per map, zodat uw IA uw inhoud weerspiegelt.
Thema-indeling
Vervang of breid het standaardthema uit om bij uw merk te passen — Raneto-thema's zijn eenvoudige HTML-, CSS- en JS-bundels.
Waarom zou je Raneto op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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