Tot wel 69% korting voor MQTTX

MQTTX uitrollen met één-klik installatie.

Browsergebaseerde MQTT 5.0-client voor het debuggen van brokers en het testen van IoT WebSocket-verbindingen zonder lokale installaties.

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5,49/mnd
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MQTTX uitrollen met één-klik installatie.

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5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met MQTTX kunt bouwen

MQTTX Web is een open-source MQTT 5.0-client van EMQX die volledig in de browser draait, waardoor engineers via WebSocket verbinding kunnen maken met elke MQTT-broker om topics te inspecteren, payloads te publiceren en IoT-berichtstromen binnen enkele seconden te valideren. In tegenstelling tot de desktopversie vereist MQTTX Web geen installatieprogramma — het openen van de geïmplementeerde URL is alles wat teams nodig hebben om brokers te debuggen vanaf elke laptop of tablet.

Het zelf hosten van MQTTX Web op uw eigen VPS plaatst een privé, altijd beschikbare WebSocket-client op een URL die uw team beheert, zonder dat een door derden gehost eindpunt uw broker-referenties logt en zonder afhankelijkheid van de openbare emqx.io-instantie. Verbindingsprofielen worden lokaal in elke browser opgeslagen, waardoor de implementatie zelf stateless is en eenvoudig te upgraden.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van MQTTX

Volledige MQTT 5.0-ondersteuning

Test elke MQTT 5.0-functie, inclusief eigenschappen, redenencodes, gedeelde abonnementen en aanvraag-antwoordpatronen, tegen elke compatibele broker.

WebSocket-connectiviteit

Maak verbinding met MQTT-brokers via WS en WSS rechtstreeks vanuit de browser, ideaal voor het valideren van IoT-gateways en webclients die afhankelijk zijn van WebSocket-transport.

Multi-broker werkruimte

Sla verbindingsprofielen op en wissel ertussen voor productie-, staging- en lokale brokers zonder het tabblad te verlaten of telkens opnieuw inloggegevens te configureren.

Onderwerp publiceren en abonneren

Abonneer u op wildcard-onderwerpen, publiceer JSON-, platte tekst- of Base64-payloads en inspecteer de berichtgeschiedenis met QoS-, bewaarde en tijdstempelmetadata.

Installatievrije toegang

Deel de geïmplementeerde URL met uw team om elke engineer een MQTT-client te geven zonder desktop-binaire bestanden te distribueren of pakketversies te beheren.

Client-side gegevensopslag

Verbindingsinstellingen en berichtgeschiedenis blijven in de browser via localStorage, dus de server bewaart geen brokergegevens en blijft stateless bij upgrades.

Waarom zou je MQTTX op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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30 dagen geld-teruggarantie

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