MQTTX Web is een open-source MQTT 5.0-client van EMQX die volledig in de browser draait, waardoor engineers via WebSocket verbinding kunnen maken met elke MQTT-broker om topics te inspecteren, payloads te publiceren en IoT-berichtstromen binnen enkele seconden te valideren. In tegenstelling tot de desktopversie vereist MQTTX Web geen installatieprogramma — het openen van de geïmplementeerde URL is alles wat teams nodig hebben om brokers te debuggen vanaf elke laptop of tablet.

Het zelf hosten van MQTTX Web op uw eigen VPS plaatst een privé, altijd beschikbare WebSocket-client op een URL die uw team beheert, zonder dat een door derden gehost eindpunt uw broker-referenties logt en zonder afhankelijkheid van de openbare emqx.io-instantie. Verbindingsprofielen worden lokaal in elke browser opgeslagen, waardoor de implementatie zelf stateless is en eenvoudig te upgraden.