MQTTX uitrollen met één-klik installatie.
Browsergebaseerde MQTT 5.0-client voor het debuggen van brokers en het testen van IoT WebSocket-verbindingen zonder lokale installaties.
Kies een VPS-abonnement voor MQTTX
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MQTTX kunt bouwen
MQTTX Web is een open-source MQTT 5.0-client van EMQX die volledig in de browser draait, waardoor engineers via WebSocket verbinding kunnen maken met elke MQTT-broker om topics te inspecteren, payloads te publiceren en IoT-berichtstromen binnen enkele seconden te valideren. In tegenstelling tot de desktopversie vereist MQTTX Web geen installatieprogramma — het openen van de geïmplementeerde URL is alles wat teams nodig hebben om brokers te debuggen vanaf elke laptop of tablet.
Het zelf hosten van MQTTX Web op uw eigen VPS plaatst een privé, altijd beschikbare WebSocket-client op een URL die uw team beheert, zonder dat een door derden gehost eindpunt uw broker-referenties logt en zonder afhankelijkheid van de openbare emqx.io-instantie. Verbindingsprofielen worden lokaal in elke browser opgeslagen, waardoor de implementatie zelf stateless is en eenvoudig te upgraden.
Key features van MQTTX
Volledige MQTT 5.0-ondersteuning
Test elke MQTT 5.0-functie, inclusief eigenschappen, redenencodes, gedeelde abonnementen en aanvraag-antwoordpatronen, tegen elke compatibele broker.
WebSocket-connectiviteit
Maak verbinding met MQTT-brokers via WS en WSS rechtstreeks vanuit de browser, ideaal voor het valideren van IoT-gateways en webclients die afhankelijk zijn van WebSocket-transport.
Multi-broker werkruimte
Sla verbindingsprofielen op en wissel ertussen voor productie-, staging- en lokale brokers zonder het tabblad te verlaten of telkens opnieuw inloggegevens te configureren.
Onderwerp publiceren en abonneren
Abonneer u op wildcard-onderwerpen, publiceer JSON-, platte tekst- of Base64-payloads en inspecteer de berichtgeschiedenis met QoS-, bewaarde en tijdstempelmetadata.
Installatievrije toegang
Deel de geïmplementeerde URL met uw team om elke engineer een MQTT-client te geven zonder desktop-binaire bestanden te distribueren of pakketversies te beheren.
Client-side gegevensopslag
Verbindingsinstellingen en berichtgeschiedenis blijven in de browser via localStorage, dus de server bewaart geen brokergegevens en blijft stateless bij upgrades.
Waarom zou je MQTTX op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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