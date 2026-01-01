Implementeer CoreControl met één-klik installatie.
Zelf-gehost infrastructuurdashboard voor het beheren van servers, het monitoren van de beschikbaarheid van applicaties en het visualiseren van uw netwerktopologie.
Kies een VPS-abonnement voor CoreControl
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CoreControl kunt bouwen
CoreControl is een zelfgehost infrastructuurdashboard dat teams en individuen een uniform overzicht geeft van hun serverpark. Het volgt serverhardwaredetails, monitort de uptime van applicaties met historische beschikbaarheidsrecords, genereert netwerkstroomschema's en toont real-time CPU-, RAM- en schijfstatistieken die worden verzameld door een lichtgewicht begeleidende agent.
In tegenstelling tot gehoste monitoringdiensten draait CoreControl volledig op je eigen VPS en slaat alle gegevens op in een lokale PostgreSQL-database. Teams kunnen servers en applicaties in groepen organiseren, eigenaar-, beheerder- of gebruikersrollen toewijzen en de infrastructuurstatus volgen zonder gegevens naar externe services te sturen.
Key features van CoreControl
Serverhardware-inventaris
Voeg al uw servers toe en organiseer ze met hardwarespecificaties, statusindicatoren en snelle links naar beheerpanelen vanaf één enkel dashboard.
Applicatie uptime monitoring
Volg in realtime of zelf-gehoste services beschikbaar zijn of niet, met historische beschikbaarheidsgegevens en meldingen.
Lichtgewicht metrics-agent
Een op Go gebaseerde begeleidende agent verzamelt CPU-, RAM- en schijfgebruik van elke server en stuurt metingen naar het centrale dashboard zonder zware afhankelijkheden.
Netwerkvisualisatie
Genereer visuele netwerkstroomschema's om te documenteren en te begrijpen hoe uw servers en services met elkaar zijn verbonden binnen uw infrastructuur.
Teamrollen en toegang
Nodig teamleden uit en wijs Eigenaar-, Beheerder- of Gebruikersrollen toe om te bepalen wie de infrastructuur kan beheren en monitoringrapporten kan bekijken.
Waarom zou je CoreControl op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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