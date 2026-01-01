Listmonk is een snel, open-source nieuwsbrief- en mailinglijstplatform gebouwd met Go voor maximale efficiëntie. Het verwerkt miljoenen abonnees met minimaal resourcegebruik, ondersteunt geavanceerde segmentatie, personalisatie en campagneanalyse, en werkt met elke SMTP-provider. De overzichtelijke admin-gebruikersinterface maakt het beheren van lijsten en het versturen van campagnes eenvoudig, zonder de ballast van enterprise marketingtools.

Het zelf hosten van Listmonk elimineert SaaS-kosten per e-mail of per abonnee, houdt uw abonnegegevens volledig op uw eigen infrastructuur, en stelt u in staat om verzendsnelheden en SMTP-providers precies zo te configureren als uw workflow vereist — zonder platformbeperkingen of vendor lock-in.