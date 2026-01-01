Installeer Listmonk met één-klik installatie.
Krachtige, zelf-gehoste nieuwsbrief- en mailinglijstbeheerder gebouwd voor miljoenen abonnees.
Kies een VPS-abonnement voor Listmonk
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Listmonk kunt bouwen
Listmonk is een snel, open-source nieuwsbrief- en mailinglijstplatform gebouwd met Go voor maximale efficiëntie. Het verwerkt miljoenen abonnees met minimaal resourcegebruik, ondersteunt geavanceerde segmentatie, personalisatie en campagneanalyse, en werkt met elke SMTP-provider. De overzichtelijke admin-gebruikersinterface maakt het beheren van lijsten en het versturen van campagnes eenvoudig, zonder de ballast van enterprise marketingtools.
Het zelf hosten van Listmonk elimineert SaaS-kosten per e-mail of per abonnee, houdt uw abonnegegevens volledig op uw eigen infrastructuur, en stelt u in staat om verzendsnelheden en SMTP-providers precies zo te configureren als uw workflow vereist — zonder platformbeperkingen of vendor lock-in.
Key features van Listmonk
Abonnee Segmentatie
Maak gerichte campagnes door abonnees te segmenteren met aangepaste attributen en dynamische, op query's gebaseerde lijsten.
Campagneanalyse
Volg openingspercentages, klikfrequenties, bounces en afmeldingen met gedetailleerde rapportage per campagne.
Meerdere SMTP-providers
Verbind elke SMTP-provider met failover en snelheidsbeperking per provider om de bezorgbaarheid te maximaliseren.
Sjabloonsysteem
Maak herbruikbare HTML- en platte-tekst e-mailsjablonen met variabele substitutie voor gepersonaliseerde campagnes.
REST API
Beheer abonnees, lijsten en campagnes programmatisch via een uitgebreide REST API.
Privacy & GDPR Hulpmiddelen
Ingebouwd beheer van afmeldingen, afhandeling van bounces en hulpmiddelen voor gegevensexport voor naleving van regelgeving.
Waarom zou je Listmonk op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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