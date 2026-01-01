pygeoapi implementeren met één-klik installatie.
Python-server die de OGC API-standaardensuite implementeert voor het publiceren van georuimtelijke gegevens via HTTP.
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Wat je met pygeoapi kunt bouwen
pygeoapi is een open-source Python-implementatie van de OGC API-standaarden (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) die georuimtelijke datasets omzet in een vindbare, doorzoekbare RESTful API. Het bevat een ingebouwde HTML-browser, zodat niet-ontwikkelaars door collecties kunnen navigeren, items op een kaart kunnen inspecteren en GeoJSON kunnen downloaden zonder één enkele aanvraag te hoeven schrijven.
Door pygeoapi zelf te hosten op uw eigen VPS, krijgt u volledige controle over welke datasets worden blootgesteld, waar ze zich bevinden en wie ze kan opvragen. Verbind PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB of externe WFS/WMS-bronnen, en publiceer ze onder uw eigen domein met HTTPS afgehandeld door de gebundelde Traefik-proxy.
Key features van pygeoapi
OGC API standaarden
Implementeert OGC API Features, Coverages, Tiles, Records, Processes en Environmental Data Retrieval aan de hand van één configuratiebestand.
Ingebouwde HTML-browser
Elke collectie, item en proces is te doorbladeren via de web-UI met een interactieve Leaflet-kaart en mooi opgemaakte JSON.
Vele data-backends
Ontsluit PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON en externe WFS-bronnen via geïntegreerde providers.
OpenAPI documentatie
Een OpenAPI 3.0-beschrijving en Swagger/Redoc UI worden automatisch gegenereerd vanuit de configuratie, zodat clients snel kunnen integreren.
Geospatiale verwerking
Maak Python-functies beschikbaar als OGC API-processen om on-demand transformaties, analyses en ETL-taken uit te voeren op uw gepubliceerde gegevens.
STAC en metadatacatalogi
Publiceer STAC-compatibele catalogi van beeldmateriaal en gegevens, zodat partners uw geospatiale bezittingen programmatisch kunnen doorzoeken en crawlen.
Waarom zou je pygeoapi op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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