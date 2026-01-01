Heimdall implementeren met één klik installatie.
Elegant applicatie dashboard waarmee je centraal toegang krijgt tot al je webservices en zelf-gehoste apps.
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Wat je met Heimdall kunt bouwen
Heimdall is een speciaal ontworpen applicatiedashboard dat rommelige browserbladwijzers vervangt door een overzichtelijke, visuele interface voor toegang tot al je webapplicaties en -services. Het ondersteunt uitgebreide integraties met populaire zelfgehoste tools zoals Sonarr, Radarr en SABnzbd, waarbij live statistieken direct op de dashboardtegels worden weergegeven, zodat je de status van je services in één oogopslag kunt controleren.
Heimdall zelf hosten op je eigen VPS geeft je een persistente, altijd beschikbare startpagina die toegankelijk is vanaf elk apparaat, zonder externe afhankelijkheden en met volledige controle over de lay-out van je dashboard, thema's en API-integraties.
Key features van Heimdall
Live Dienst Statistieken
Verbeterde integraties met Sonarr, Radarr, NZBGet en meer tonen real-time statistieken direct op dashboardtegels.
Ingebouwde zoekfunctie
Geïntegreerde zoekbalk ondersteunt Google, Bing en DuckDuckGo, waardoor Heimdall een krachtige startpagina voor browsers is.
Automatische pictogramdetectie
Vult automatisch pictogrammen en kleuren in voor herkende Foundation-apps, waardoor handmatige configuratie-inspanningen worden verminderd.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Elke gebruiker krijgt zijn eigen dashboardconfiguratie, geschikt voor gedeelde homelabs en teamomgevingen.
Tag-gebaseerd filteren
Organiseer grote verzamelingen applicaties met tags voor snel filteren en navigatie binnen servicecategorieën.
Waarom zou je Heimdall op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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