Heimdall is een speciaal ontworpen applicatiedashboard dat rommelige browserbladwijzers vervangt door een overzichtelijke, visuele interface voor toegang tot al je webapplicaties en -services. Het ondersteunt uitgebreide integraties met populaire zelfgehoste tools zoals Sonarr, Radarr en SABnzbd, waarbij live statistieken direct op de dashboardtegels worden weergegeven, zodat je de status van je services in één oogopslag kunt controleren.

Heimdall zelf hosten op je eigen VPS geeft je een persistente, altijd beschikbare startpagina die toegankelijk is vanaf elk apparaat, zonder externe afhankelijkheden en met volledige controle over de lay-out van je dashboard, thema's en API-integraties.