pgAdmin is het populairste en meest veelzijdige open-source beheer- en ontwikkelplatform voor PostgreSQL, onderhouden door de PostgreSQL-gemeenschap. De webeditie (pgAdmin 4) biedt een verfijnde browsergebaseerde interface voor het beheren van één of meerdere Postgres-servers — van schemadatabase en query-ontwikkeling met autocomplete en explain plans, tot back-up en herstel, rol- en rechtenbeheer, replicatiebewaking en full-text zoeken over databaseobjecten.

Door pgAdmin zelf te hosten op je VPS krijgen DBA's en ontwikkelaars een gecentraliseerde Postgres-beheerconsole die overal toegankelijk is via een browser, zonder een desktopapplicatie te hoeven installeren. Verbind pgAdmin met elke bereikbare Postgres-instantie — lokale containers, cloud-gehoste RDS of Cloud SQL, of externe Postgres-servers — en beheer ze allemaal vanuit één web-UI.