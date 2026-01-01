Implementeer pgAdmin met één-klik installatie.
Open-source administratie- en ontwikkelplatform voor PostgreSQL — de populairste grafische beheertool voor Postgres-databases.
Kies een VPS-abonnement voor pgAdmin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met pgAdmin kunt bouwen
pgAdmin is het populairste en meest veelzijdige open-source beheer- en ontwikkelplatform voor PostgreSQL, onderhouden door de PostgreSQL-gemeenschap. De webeditie (pgAdmin 4) biedt een verfijnde browsergebaseerde interface voor het beheren van één of meerdere Postgres-servers — van schemadatabase en query-ontwikkeling met autocomplete en explain plans, tot back-up en herstel, rol- en rechtenbeheer, replicatiebewaking en full-text zoeken over databaseobjecten.
Door pgAdmin zelf te hosten op je VPS krijgen DBA's en ontwikkelaars een gecentraliseerde Postgres-beheerconsole die overal toegankelijk is via een browser, zonder een desktopapplicatie te hoeven installeren. Verbind pgAdmin met elke bereikbare Postgres-instantie — lokale containers, cloud-gehoste RDS of Cloud SQL, of externe Postgres-servers — en beheer ze allemaal vanuit één web-UI.
Key features van pgAdmin
Beheer van meerdere servers
Maak verbinding met en beheer een willekeurig aantal PostgreSQL-servers vanuit één enkele webinterface, georganiseerd in servergroepen met getagde metadata.
Queryhulpmiddel met automatisch aanvullen
Volledig uitgeruste SQL-editor met syntaxismarkering, automatisch aanvullen van tabel- en kolomnamen, querygeschiedenis en grafische EXPLAIN-planvisualisatie.
Schema-ontwerper
Blader en bewerk databases, schema's, tabellen, weergaven, functies, sequenties en indexen via een boomnavigator met klik-om-te-bewerken-dialogen.
ERD-diagrammen
Genereer interactieve entiteit-relatiediagrammen van bestaande schema's, of ontwerp visueel nieuwe schema's voordat u wijzigingen toepast op de database.
Back-up maken en herstellen
Voer pg_dump- en pg_restore-bewerkingen rechtstreeks vanuit de UI uit, met formaatopties, compressieniveaus en selectie per tabel.
Rollen- en rechtenbeheer
Visueel rollen aanmaken, groepsleden beheren en objectrechten toekennen of intrekken voor databases en schema's.
Waarom zou je pgAdmin op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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