Datasette is een open-source multi-tool voor het verkennen en publiceren van data. Het neemt SQLite-databasebestanden en transformeert deze direct in interactieve, doorzoekbare websites met een ingebouwde JSON API — geen back-end programmering vereist. Journalisten, onderzoekers en datateams gebruiken Datasette om datasets openbaar te delen, datagestuurde applicaties te bouwen en analytics-dashboards te prototypen zonder complexe infrastructuur te beheren.

Datasette zelf hosten op je eigen VPS behoudt volledige controle over gevoelige datasets, stelt je in staat om aangepaste plugins te installeren voor visualisatie en authenticatie, en geeft je een permanente, deelbare URL voor elke query en tabelweergave die je data bevat.