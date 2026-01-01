Datasette implementeren met één-klik installatie.
Open-source tool voor het verkennen, publiceren en delen van SQLite-databases als interactieve websites en API's.
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Wat je met Datasette kunt bouwen
Datasette is een open-source multi-tool voor het verkennen en publiceren van data. Het neemt SQLite-databasebestanden en transformeert deze direct in interactieve, doorzoekbare websites met een ingebouwde JSON API — geen back-end programmering vereist. Journalisten, onderzoekers en datateams gebruiken Datasette om datasets openbaar te delen, datagestuurde applicaties te bouwen en analytics-dashboards te prototypen zonder complexe infrastructuur te beheren.
Datasette zelf hosten op je eigen VPS behoudt volledige controle over gevoelige datasets, stelt je in staat om aangepaste plugins te installeren voor visualisatie en authenticatie, en geeft je een permanente, deelbare URL voor elke query en tabelweergave die je data bevat.
Key features van Datasette
Directe gegevenspublicatie
Plaats een willekeurig SQLite-databasebestand in het datavolume en Datasette serveert het onmiddellijk als een doorzoekbare, doorbladerbare website.
Ingebouwde JSON API
Elke tabel, query en rij is automatisch toegankelijk als een JSON API-eindpunt, waardoor het eenvoudig is om applicaties te bouwen bovenop uw gegevens.
Krachtige SQL-verkenner
Voer willekeurige SQL-query's direct in de browser uit met een interactieve query-editor en opgemaakte resultaatentabellen.
Plugin-ecosysteem
Breid Datasette uit met meer dan 100 community-plugins voor grafieken, kaarten, authenticatie, full-text zoeken en aangepaste exportformaten.
Gefacetteerd browsen
Automatisch gegenereerde facetten en filters stellen gebruikers in staat om grote datasets te doorzoeken zonder SQL te schrijven.
Waarom zou je Datasette op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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