Gotenberg is een op ontwikkelaars gerichte, stateless HTTP API voor PDF-generatie en documentconversie. Gebouwd op Chromium en LibreOffice, converteert het HTML-pagina's, Markdown, URL's, Word-documenten, Excel-spreadsheets en meer naar PDF's met één enkele API-aanroep — geen clientbibliotheken, geen installatieafhankelijkheden en geen status om te beheren tussen verzoeken.

Door Gotenberg zelf te hosten op uw VPS blijft documentverwerking binnen uw infrastructuur, waardoor SaaS-kosten per conversie worden geëlimineerd, zorgen over gegevensprivacy rond gevoelige documenten worden weggenomen en integratie mogelijk wordt gemaakt met interne services die externe API's niet kunnen bereiken.