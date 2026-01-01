Gotenberg implementeren met één-klik installatie.
Stateless Docker API voor het converteren van HTML, Office-documenten en URL's naar hoogwaardige PDF's.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gotenberg kunt bouwen
Gotenberg is een op ontwikkelaars gerichte, stateless HTTP API voor PDF-generatie en documentconversie. Gebouwd op Chromium en LibreOffice, converteert het HTML-pagina's, Markdown, URL's, Word-documenten, Excel-spreadsheets en meer naar PDF's met één enkele API-aanroep — geen clientbibliotheken, geen installatieafhankelijkheden en geen status om te beheren tussen verzoeken.
Door Gotenberg zelf te hosten op uw VPS blijft documentverwerking binnen uw infrastructuur, waardoor SaaS-kosten per conversie worden geëlimineerd, zorgen over gegevensprivacy rond gevoelige documenten worden weggenomen en integratie mogelijk wordt gemaakt met interne services die externe API's niet kunnen bereiken.
Key features van Gotenberg
HTML naar PDF
Render elke HTML-pagina of URL naar PDF met behulp van een volledige Chromium-engine, waarbij lettertypen, CSS en door JavaScript gerenderde inhoud precies behouden blijven zoals weergegeven in een browser.
Conversie van Office-documenten
Converteer Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden naar PDF via LibreOffice-integratie, met ondersteuning voor het volledige scala aan Microsoft Office- en OpenDocument-indelingen.
Staatloze Architectuur
Elke API-aanvraag is volledig onafhankelijk zonder sessiestatus, waardoor Gotenberg triviaal schaalbaar is en veilig opnieuw kan worden opgestart of vervangen zonder gegevensverlies.
Webhookondersteuning
Verplaats langlopende conversies naar asynchrone webhook-callbacks, waardoor uw applicatie niet wordt geblokkeerd terwijl grote documenten worden verwerkt.
Prometheus Metrieken
Ingebouwd metrics-eindpunt biedt direct inzicht in aanvraagsnelheden, conversieduur en wachtrijdieptes voor het monitoren van uw documentpijplijn.
Waarom zou je Gotenberg op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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