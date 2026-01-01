Deluge installeren met één-klik installatie.
Lichtgewicht BitTorrent-client met een webinterface, plug-in ondersteuning en naadloze integratie van media-automatisering.
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Wat je met Deluge kunt bouwen
Deluge is een veelzijdige, lichtgewicht BitTorrent-client gebouwd op de libtorrent-bibliotheek, die alle essentiële mogelijkheden voor torrentbeheer biedt via een overzichtelijke browsergebaseerde interface. Het ondersteunt protocolversleuteling, DHT, peer-uitwisseling, proxy-routering, snelheidsregelaars en een plug-in-ecosysteem — waardoor het een betrouwbare keuze is voor zowel occasioneel downloaden als geavanceerde media-automatiseringsopstellingen.
Deluge implementeren op een VPS biedt toegewijde bandbreedte voor continu seeden en downloaden zonder je thuisinternetverbinding of datalimieten te verbruiken. De altijd-actieve omgeving handhaaft gezonde ratio's op privétrackers, integreert naadloos met automatiseringstools zoals Sonarr en Radarr, en houdt je torrentactiviteit geïsoleerd op een dedicated infrastructuur met een statisch IP-adres.
Key features van Deluge
Browsergebaseerde interface
Beheer alle torrents vanaf elk apparaat via een responsieve web-interface zonder een desktopclient te installeren of directe servertoegang te onderhouden.
Media Automatisering Integratie
Integreert native met Sonarr, Radarr en Lidarr voor geautomatiseerd downloaden van content, hernoemen en bibliotheekorganisatie.
Protocolversleuteling
Versleutelt BitTorrent-verkeer om ISP-beperking te verminderen en de privacy te verbeteren voor alle torrent-activiteit op de server.
Plug-in systeem
Breid functionaliteit uit met plugins voor labels, planning, RSS-feeds, webseeds en extern clientbeheer.
Gedetailleerde snelheidsregelaars
Stel globale en per-torrent upload-/downloadlimieten in met planningsondersteuning om het bandbreedtegebruik gedurende de dag te beheren.
Waarom zou je Deluge op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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