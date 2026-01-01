Deluge is een veelzijdige, lichtgewicht BitTorrent-client gebouwd op de libtorrent-bibliotheek, die alle essentiële mogelijkheden voor torrentbeheer biedt via een overzichtelijke browsergebaseerde interface. Het ondersteunt protocolversleuteling, DHT, peer-uitwisseling, proxy-routering, snelheidsregelaars en een plug-in-ecosysteem — waardoor het een betrouwbare keuze is voor zowel occasioneel downloaden als geavanceerde media-automatiseringsopstellingen.

Deluge implementeren op een VPS biedt toegewijde bandbreedte voor continu seeden en downloaden zonder je thuisinternetverbinding of datalimieten te verbruiken. De altijd-actieve omgeving handhaaft gezonde ratio's op privétrackers, integreert naadloos met automatiseringstools zoals Sonarr en Radarr, en houdt je torrentactiviteit geïsoleerd op een dedicated infrastructuur met een statisch IP-adres.