Bijgevoegd is een open-source webapplicatie voor het verzenden van privé, end-to-end versleutelde notities. Met behulp van native browser crypto API's versleutelt het de inhoud aan de clientzijde voordat deze de server bereikt — wat betekent dat de host nooit toegang heeft tot de onversleutelde tekst. Notities kunnen worden ingesteld om zichzelf te vernietigen nadat ze één keer zijn gelezen of om te verlopen na een configureerbare tijdsperiode.

Het zelf hosten van Enclosed op uw VPS zorgt ervoor dat versleutelde notitieopslag volledig op uw eigen infrastructuur blijft. Organisaties die gevoelige inloggegevens, API-sleutels of vertrouwelijke informatie verwerken, krijgen volledige controle over gegevensresidentie en kunnen aangepaste vervalbeleidsregels afdwingen zonder afhankelijk te zijn van door derden gehoste services.