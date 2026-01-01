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Minimalistische webapplicatie voor het delen van privé versleutelde notities met vervalcontroles en wachtwoordbeveiliging.

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32 TB bandbreedte
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KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Enclosed kunt bouwen

Bijgevoegd is een open-source webapplicatie voor het verzenden van privé, end-to-end versleutelde notities. Met behulp van native browser crypto API's versleutelt het de inhoud aan de clientzijde voordat deze de server bereikt — wat betekent dat de host nooit toegang heeft tot de onversleutelde tekst. Notities kunnen worden ingesteld om zichzelf te vernietigen nadat ze één keer zijn gelezen of om te verlopen na een configureerbare tijdsperiode.

Het zelf hosten van Enclosed op uw VPS zorgt ervoor dat versleutelde notitieopslag volledig op uw eigen infrastructuur blijft. Organisaties die gevoelige inloggegevens, API-sleutels of vertrouwelijke informatie verwerken, krijgen volledige controle over gegevensresidentie en kunnen aangepaste vervalbeleidsregels afdwingen zonder afhankelijk te zijn van door derden gehoste services.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Enclosed

Client-side versleuteling

Notities worden in de browser versleuteld vóór verzending met behulp van native Web Crypto API's, zodat de server de onversleutelde inhoud nooit ziet.

Zelfvernietigende notities

Stel notities in om te verlopen na één keer lezen of na een gedefinieerde tijdsperiode, zodat gevoelige informatie niet langer blijft bestaan dan nodig is.

Wachtwoordbeveiliging

Voeg een optioneel wachtwoord toe aan elke notitie, waarbij ontvangers zich moeten authenticeren voordat de inhoud kan worden ontsleuteld en weergegeven.

Deelbare links

Elke notitie genereert een unieke URL die kan worden verzonden via e-mail, chat of sms — geen account of registratie vereist voor de ontvanger.

Lichtgewicht implementatie

Eén container met minimale resourcevereisten maakt Enclosed eenvoudig te draaien naast andere services op dezelfde VPS.

Waarom zou je Enclosed op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

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