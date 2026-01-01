Implementeer de bijgesloten één-klik installatie.
Minimalistische webapplicatie voor het delen van privé versleutelde notities met vervalcontroles en wachtwoordbeveiliging.
Kies een VPS-abonnement voor Enclosed
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Enclosed kunt bouwen
Bijgevoegd is een open-source webapplicatie voor het verzenden van privé, end-to-end versleutelde notities. Met behulp van native browser crypto API's versleutelt het de inhoud aan de clientzijde voordat deze de server bereikt — wat betekent dat de host nooit toegang heeft tot de onversleutelde tekst. Notities kunnen worden ingesteld om zichzelf te vernietigen nadat ze één keer zijn gelezen of om te verlopen na een configureerbare tijdsperiode.
Het zelf hosten van Enclosed op uw VPS zorgt ervoor dat versleutelde notitieopslag volledig op uw eigen infrastructuur blijft. Organisaties die gevoelige inloggegevens, API-sleutels of vertrouwelijke informatie verwerken, krijgen volledige controle over gegevensresidentie en kunnen aangepaste vervalbeleidsregels afdwingen zonder afhankelijk te zijn van door derden gehoste services.
Key features van Enclosed
Client-side versleuteling
Notities worden in de browser versleuteld vóór verzending met behulp van native Web Crypto API's, zodat de server de onversleutelde inhoud nooit ziet.
Zelfvernietigende notities
Stel notities in om te verlopen na één keer lezen of na een gedefinieerde tijdsperiode, zodat gevoelige informatie niet langer blijft bestaan dan nodig is.
Wachtwoordbeveiliging
Voeg een optioneel wachtwoord toe aan elke notitie, waarbij ontvangers zich moeten authenticeren voordat de inhoud kan worden ontsleuteld en weergegeven.
Deelbare links
Elke notitie genereert een unieke URL die kan worden verzonden via e-mail, chat of sms — geen account of registratie vereist voor de ontvanger.
Lichtgewicht implementatie
Eén container met minimale resourcevereisten maakt Enclosed eenvoudig te draaien naast andere services op dezelfde VPS.
Waarom zou je Enclosed op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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