Beszel is een lichtgewicht servermonitoringplatform dat uitgebreide systeemzichtbaarheid biedt — CPU, geheugen, schijf, netwerk, temperatuur, GPU, S.M.A.R.T. schijfgezondheid, en per-container Docker- en Podman-statistieken — zonder de overhead van volledige observability-stacks zoals Prometheus en Grafana. Gebouwd op PocketBase met een Go-backend, maakt het gebruik van een hub-and-agent-architectuur: waarbij de hub de webinterface en historische gegevensopslag verzorgt, terwijl lichtgewicht agents op elke gemonitorde server draaien om metrics te verzamelen.

Door Beszel zelf te hosten, krijg je een monitoringhub die onafhankelijk is van de servers die het monitort, zodat infrastructuurproblemen zichtbaar zijn, zelfs wanneer individuele systemen onder druk staan. Configureerbare waarschuwingen stellen je op de hoogte wanneer drempelwaarden voor CPU, geheugen, schijf, bandbreedte of temperatuur worden overschreden, en automatische back-ups naar een lokale schijf of S3-compatibele opslag beschermen je historische prestatiegegevens.