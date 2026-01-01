Installeer Beszel met één-klik installatie.
Lichtgewicht server monitoring platform met Docker container statistieken, historische gegevens en configureerbare waarschuwingen voor je infrastructuur.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Beszel kunt bouwen
Beszel is een lichtgewicht servermonitoringplatform dat uitgebreide systeemzichtbaarheid biedt — CPU, geheugen, schijf, netwerk, temperatuur, GPU, S.M.A.R.T. schijfgezondheid, en per-container Docker- en Podman-statistieken — zonder de overhead van volledige observability-stacks zoals Prometheus en Grafana. Gebouwd op PocketBase met een Go-backend, maakt het gebruik van een hub-and-agent-architectuur: waarbij de hub de webinterface en historische gegevensopslag verzorgt, terwijl lichtgewicht agents op elke gemonitorde server draaien om metrics te verzamelen.
Door Beszel zelf te hosten, krijg je een monitoringhub die onafhankelijk is van de servers die het monitort, zodat infrastructuurproblemen zichtbaar zijn, zelfs wanneer individuele systemen onder druk staan. Configureerbare waarschuwingen stellen je op de hoogte wanneer drempelwaarden voor CPU, geheugen, schijf, bandbreedte of temperatuur worden overschreden, en automatische back-ups naar een lokale schijf of S3-compatibele opslag beschermen je historische prestatiegegevens.
Key features van Beszel
Docker-containermeetgegevens
Volg CPU-, geheugen- en netwerkgebruik per container naast host-systeemstatistieken, waardoor u een uniform overzicht krijgt van zowel de host als de gecontaineriseerde workloads.
Hub-en-agent-architectuur
Eén centrale hub verzamelt gegevens van een onbeperkt aantal agents die draaien op externe servers, waardoor u eenvoudig uw hele vloot kunt monitoren vanaf één dashboard.
Configureerbare waarschuwingen
Stel drempelwaarden in voor elke gemonitorde meting — CPU-belasting, schijfgebruik, temperatuur, bandbreedte — en ontvang meldingen voordat problemen gebruikers beïnvloeden.
Historische gegevensbewaring
De prestatiegeschiedenis wordt opgeslagen in de database van de hub, wat langetermijntrendanalyse en capaciteitsplanning mogelijk maakt die verder gaan dan wat realtime dashboards alleen kunnen tonen.
GPU- en S.M.A.R.T.-bewaking
Bewaak het GPU-gebruik van Nvidia, AMD en Intel, samen met S.M.A.R.T. schijfgezondheidsgegevens, om hardwaredegradatie op te sporen voordat het storingen veroorzaakt.
Waarom zou je Beszel op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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