eXeLearning is een AGPL-gelicentieerde auteurstool die wordt gebruikt door docenten en onderwijsontwerpers om interactieve leermaterialen te creëren zonder code te schrijven. Ondersteund door het Spaanse Ministerie van Onderwijs en een netwerk van regionale overheden, richt het zich op het produceren van standaarden-gebaseerde bronnen die werken in elk Learning Management System.

Door eXeLearning zelf te hosten op uw VPS blijven cursusmaterialen, exportbestanden voor studenten en auteursgegevens volledig op uw eigen infrastructuur. Teams kunnen in realtime samenwerken, exportbestanden publiceren naar Moodle of elk ander LMS, en de licentiebeperkingen en zorgen over gegevenslocatie van cloud-auteursservices vermijden.