Installeer eXeLearning met één-klik installatie.
Open-source auteurstool voor het maken van interactieve SCORM- en HTML5-leermiddelen.
Kies een VPS-abonnement voor eXeLearning
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met eXeLearning kunt bouwen
eXeLearning is een AGPL-gelicentieerde auteurstool die wordt gebruikt door docenten en onderwijsontwerpers om interactieve leermaterialen te creëren zonder code te schrijven. Ondersteund door het Spaanse Ministerie van Onderwijs en een netwerk van regionale overheden, richt het zich op het produceren van standaarden-gebaseerde bronnen die werken in elk Learning Management System.
Door eXeLearning zelf te hosten op uw VPS blijven cursusmaterialen, exportbestanden voor studenten en auteursgegevens volledig op uw eigen infrastructuur. Teams kunnen in realtime samenwerken, exportbestanden publiceren naar Moodle of elk ander LMS, en de licentiebeperkingen en zorgen over gegevenslocatie van cloud-auteursservices vermijden.
Key features van eXeLearning
Interactieve iDevices
Invoegbare componenten voor quizzen, casestudy's, multimedia en reflectieve activiteiten zetten statische inhoud om in gestructureerde interactieve lessen.
SCORM- en HTML5-export
Publiceer cursussen als SCORM-pakketten, IMS-inhoud of zelfstandige HTML5-sites, zodat ze in elk LMS of op gewone webhosting kunnen draaien.
Realtime samenwerking
Meerdere auteurs kunnen tegelijkertijd hetzelfde project bewerken via ingebouwde Yjs WebSocket-synchronisatie, wat de workflow van moderne documenteditors weerspiegelt.
Moodle-integratie
Plaats voltooide cursussen rechtstreeks in Moodle als direct inzetbare activiteiten, waardoor de handmatige uploadstap tussen het maken en publiceren wordt geëlimineerd.
Meertalige interface
Native ondersteuning voor Engels, Spaans, Catalaans, Baskisch, Galicisch, Valenciaans en Esperanto maakt het geschikt voor regionale en tweetalige onderwijsprogramma's.
Open toegankelijke standaarden
Gegenereerde inhoud volgt richtlijnen voor webtoegankelijkheid en open formaten, waardoor bronnen bruikbaar en draagbaar blijven voor de komende jaren.
Waarom zou je eXeLearning op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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