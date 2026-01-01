Installeer Open Dronelog met één-klik installatie.
Zelf-gehost analyseprogramma voor DJI en Litchi drone vluchtlogboeken met 3D-kaarten, telemetriegrafieken en afdrukbare vluchtrapporten.
Kies een VPS-abonnement voor Open Dronelog
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Open Dronelog kunt bouwen
Open Dronelog is een open-source dronevluchtlogboekanalysator die DJI-, Litchi- en Airdata-exports importeert in een lokale DuckDB-database en deze beschikbaar maakt via een interactief webdashboard. In tegenstelling tot clouddiensten die uw vluchtgeschiedenis achter abonnementen of uploadlimieten vergrendelen, blijven elke vlucht, batterijserienummer en telemetriemonster op uw eigen server, en analyses worden lokaal uitgevoerd met automatische downsampling voor zeer grote datasets.
Door Open Dronelog zelf te hosten op uw VPS blijven persoonlijk identificeerbare vluchtroutes, droneserienummers en batterijgeschiedenis volledig onder uw controle. U kunt logboeken automatisch synchroniseren vanuit een gekoppelde map, afdrukbare A4-regelgevingsrapporten genereren voor autoriteiten en één enkele instantie delen met een heel droneteam zonder kosten per piloot.
Key features van Open Dronelog
Multi-formaat logboekimport
Importeer DJI .txt, Litchi CSV en Airdata-exports met automatische eenheidsdetectie, slimme ontdubbeling en optionele parser-plugins van derden.
Interactieve Vluchtkaarten
Vluchten opnieuw afspelen op een 3D-kaart met selecteerbare satelliet-, topografische of OpenStreetMap-lagen, variabele snelheidsregeling en live RC-stickvisualisatie.
Telemetriegrafieken
Gesynchroniseerde grafieken met 'slepen om te zoomen' voor hoogte, snelheid, batterijcelspanningen, oriëntatie, RC-signaal, GPS en afstand tot thuis voor elke vlucht.
Batterijconditie volgen
Cyclustellingen per batterij, de geschiedenis van de volledige laadcapaciteit en trends in gebruiksminuten helpen u degradatie op te sporen voordat een batterij tijdens de vlucht uitvalt.
Afdrukbare Vluchtrapporten
Genereer configureerbare A4 HTML-rapporten met selecteerbare veldgroepen, weergegevens en dag-per-dag groepering die direct naar PDF afdrukken voor autoriteiten.
Lokaal-eerst opslag
Alle vluchten bevinden zich in een lokale DuckDB-database met CSV-, JSON-, GPX- en KML-export plus volledige back-up en herstel — geen cloud-upload vereist.
Waarom zou je Open Dronelog op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.