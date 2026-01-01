Open Dronelog is een open-source dronevluchtlogboekanalysator die DJI-, Litchi- en Airdata-exports importeert in een lokale DuckDB-database en deze beschikbaar maakt via een interactief webdashboard. In tegenstelling tot clouddiensten die uw vluchtgeschiedenis achter abonnementen of uploadlimieten vergrendelen, blijven elke vlucht, batterijserienummer en telemetriemonster op uw eigen server, en analyses worden lokaal uitgevoerd met automatische downsampling voor zeer grote datasets.

Door Open Dronelog zelf te hosten op uw VPS blijven persoonlijk identificeerbare vluchtroutes, droneserienummers en batterijgeschiedenis volledig onder uw controle. U kunt logboeken automatisch synchroniseren vanuit een gekoppelde map, afdrukbare A4-regelgevingsrapporten genereren voor autoriteiten en één enkele instantie delen met een heel droneteam zonder kosten per piloot.