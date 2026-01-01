Keila is een open-source nieuwsbrief- en e-mailmarketingplatform waarmee je je abonneelijst kunt laten groeien, segmenteren en bereiken zonder afhankelijk te zijn van Mailchimp, Brevo of andere commerciële SaaS. Gebouwd in Elixir en Phoenix voor hoge afleverbaarheid en gelijktijdige doorvoer, biedt het een overzichtelijke drag-and-drop-editor, geautomatiseerde campagnes, A/B-testen, abonneesegmentatie en dubbele opt-in bevestigingsstromen — allemaal ondersteund door je eigen SMTP-provider, zodat je volledige controle behoudt over de verzendreputatie en contactgegevens.

Keila zelf hosten op je VPS geeft nieuwsbrieven, onafhankelijke uitgevers en kleine bedrijven onbeperkt abonnees en onbeperkt verzendingen zonder prijs per contact die pijnlijk oploopt na een paar duizend lezers. Verbind elke SMTP-provider — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, je eigen postfix — en beheer elke abonneerelatie.