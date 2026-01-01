Implementeer Keila in één-klik installatie.
Open-source nieuwsbrief- en e-mailmarketingplatform gebouwd als een zelf-gehost alternatief voor Mailchimp, Brevo en Sendinblue.
Kies een VPS-abonnement voor Keila
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Keila kunt bouwen
Keila is een open-source nieuwsbrief- en e-mailmarketingplatform waarmee je je abonneelijst kunt laten groeien, segmenteren en bereiken zonder afhankelijk te zijn van Mailchimp, Brevo of andere commerciële SaaS. Gebouwd in Elixir en Phoenix voor hoge afleverbaarheid en gelijktijdige doorvoer, biedt het een overzichtelijke drag-and-drop-editor, geautomatiseerde campagnes, A/B-testen, abonneesegmentatie en dubbele opt-in bevestigingsstromen — allemaal ondersteund door je eigen SMTP-provider, zodat je volledige controle behoudt over de verzendreputatie en contactgegevens.
Keila zelf hosten op je VPS geeft nieuwsbrieven, onafhankelijke uitgevers en kleine bedrijven onbeperkt abonnees en onbeperkt verzendingen zonder prijs per contact die pijnlijk oploopt na een paar duizend lezers. Verbind elke SMTP-provider — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, je eigen postfix — en beheer elke abonneerelatie.
Key features van Keila
Drag-and-drop editor
Visuele nieuwsbrieveneditor met herbruikbare blokken, afbeeldingsupload en live voorbeeld maakt het ontwerpen van campagnes toegankelijk voor niet-ontwikkelaars.
Abonnee segmentatie
Definieer segmenten op basis van abonnementstags, aangepaste velden of activiteitspatronen, en verzend vervolgens gerichte campagnes naar specifieke doelgroepsegmenten.
Double opt-in bevestiging
Ingebouwde bevestigingsstroom handhaaft standaard dubbele opt-in, beschermt de reputatie van de afzender en zorgt voor naleving van CAN-SPAM en AVG.
Gebruik je eigen SMTP
Verbind elke SMTP-provider — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, of uw eigen postfix — en beheer uw eigen bezorgbaarheid en afzenderreputatie.
Open- en klikanalyses
Per-campagne open- en kliktracking met afmeldpercentages en bounce-rapportage helpt onderwerpregels en inhoud in de loop van de tijd te verfijnen.
API en webhooks
Volledige REST API- en webhook-integratie stelt u in staat om abonnees automatisch te synchroniseren vanuit externe CRM's, e-commerce of aanmeldingsformulieren.
Waarom zou je Keila op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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