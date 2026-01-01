Paperless-ngx is een door de gemeenschap onderhouden documentbeheersysteem dat fysiek papierwerk omzet in een doorzoekbaar, georganiseerd digitaal archief. Het verwerkt automatisch gescande afbeeldingen en PDF's met OCR, classificeert documenten en past tags toe, zodat elke factuur, elk contract en elke bon direct vindbaar is op inhoud. Gotenberg en Apache Tika verwerken Office-documenten en complexe formaten die standaard OCR-pipelines missen.

Door Paperless-ngx zelf te hosten op uw VPS blijven gevoelige financiële gegevens, contracten en persoonlijke documenten op uw eigen infrastructuur — nooit in een cloud van derden. Toegewijde VPS-bronnen zorgen voor snelle OCR-verwerking, zelfs voor grote documentbatches, terwijl persistente volumes uw hele archief en database beschermen tijdens updates en herstarts.