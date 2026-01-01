Tot wel 69% korting voor Paperless-ngx

Installeer Paperless-ngx met één-klik installatie.

Open-source documentbeheersysteem dat uw papierwerk scant, OCR-indexeert en archiveert in een volledig doorzoekbare digitale bibliotheek.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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66% korting
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32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Paperless-ngx kunt bouwen

Paperless-ngx is een door de gemeenschap onderhouden documentbeheersysteem dat fysiek papierwerk omzet in een doorzoekbaar, georganiseerd digitaal archief. Het verwerkt automatisch gescande afbeeldingen en PDF's met OCR, classificeert documenten en past tags toe, zodat elke factuur, elk contract en elke bon direct vindbaar is op inhoud. Gotenberg en Apache Tika verwerken Office-documenten en complexe formaten die standaard OCR-pipelines missen.

Door Paperless-ngx zelf te hosten op uw VPS blijven gevoelige financiële gegevens, contracten en persoonlijke documenten op uw eigen infrastructuur — nooit in een cloud van derden. Toegewijde VPS-bronnen zorgen voor snelle OCR-verwerking, zelfs voor grote documentbatches, terwijl persistente volumes uw hele archief en database beschermen tijdens updates en herstarts.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Paperless-ngx

Automatische OCR-indexering

Elk geüpload document wordt automatisch gescand met OCR, zodat de volledige tekst binnen enkele seconden na uploaden wordt geïndexeerd en doorzoekbaar is, ongeacht of het als PDF of gescande afbeelding is aangeleverd.

Slimme classificatie

Paperless-ngx leert van uw organisatiepatronen en past automatisch tags, correspondenten en documenttypen toe op basis van de inhoud, waardoor handmatig sorteren tot bijna nul wordt gereduceerd.

Zoeken in volledige tekst

Zoek in de volledige inhoud van elk document in uw archief met geavanceerde filtering op datum, tag, correspondent en documenttype voor nauwkeurige opvraging.

Toegang voor meerdere gebruikers

Gedetailleerde toegangsrechten laten meerdere gebruikers hetzelfde archief delen met rolgebaseerde toegang, waardoor het geschikt is voor zowel kleine teams als gezinnen.

Ondersteuning voor Office-documenten

De integratie van Gotenberg en Apache Tika verwerkt Word, Excel en andere Office-formaten naast PDF's en afbeeldingen, waardoor u één archief krijgt voor alle documenttypen.

Waarom zou je Paperless-ngx op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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