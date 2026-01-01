Installeer Paperless-ngx met één-klik installatie.
Open-source documentbeheersysteem dat uw papierwerk scant, OCR-indexeert en archiveert in een volledig doorzoekbare digitale bibliotheek.
Kies een VPS-abonnement voor Paperless-ngx
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Paperless-ngx kunt bouwen
Paperless-ngx is een door de gemeenschap onderhouden documentbeheersysteem dat fysiek papierwerk omzet in een doorzoekbaar, georganiseerd digitaal archief. Het verwerkt automatisch gescande afbeeldingen en PDF's met OCR, classificeert documenten en past tags toe, zodat elke factuur, elk contract en elke bon direct vindbaar is op inhoud. Gotenberg en Apache Tika verwerken Office-documenten en complexe formaten die standaard OCR-pipelines missen.
Door Paperless-ngx zelf te hosten op uw VPS blijven gevoelige financiële gegevens, contracten en persoonlijke documenten op uw eigen infrastructuur — nooit in een cloud van derden. Toegewijde VPS-bronnen zorgen voor snelle OCR-verwerking, zelfs voor grote documentbatches, terwijl persistente volumes uw hele archief en database beschermen tijdens updates en herstarts.
Key features van Paperless-ngx
Automatische OCR-indexering
Elk geüpload document wordt automatisch gescand met OCR, zodat de volledige tekst binnen enkele seconden na uploaden wordt geïndexeerd en doorzoekbaar is, ongeacht of het als PDF of gescande afbeelding is aangeleverd.
Slimme classificatie
Paperless-ngx leert van uw organisatiepatronen en past automatisch tags, correspondenten en documenttypen toe op basis van de inhoud, waardoor handmatig sorteren tot bijna nul wordt gereduceerd.
Zoeken in volledige tekst
Zoek in de volledige inhoud van elk document in uw archief met geavanceerde filtering op datum, tag, correspondent en documenttype voor nauwkeurige opvraging.
Toegang voor meerdere gebruikers
Gedetailleerde toegangsrechten laten meerdere gebruikers hetzelfde archief delen met rolgebaseerde toegang, waardoor het geschikt is voor zowel kleine teams als gezinnen.
Ondersteuning voor Office-documenten
De integratie van Gotenberg en Apache Tika verwerkt Word, Excel en andere Office-formaten naast PDF's en afbeeldingen, waardoor u één archief krijgt voor alle documenttypen.
Waarom zou je Paperless-ngx op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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