Readur is een documentbeheerplatform dat OCR-technologie benut om papieren documenten, gescande bestanden en afbeeldingen om te zetten in doorzoekbare digitale archieven. Het accepteert PDF's, afbeeldingen en Office-bestanden via slepen-en-neerzetten upload of een automatische volgmap, extraheert tekst zonder de originele bestanden te wijzigen, en indexeert alles in PostgreSQL voor snel zoeken in de volledige tekst.

Door Readur zelf te hosten, blijven gevoelige documenten — juridische dossiers, medische dossiers, financiële bonnen — onder uw exclusieve controle zonder deze te uploaden naar OCR-diensten van derden die kopieën kunnen bewaren of inhoud kunnen delen. Tokengebaseerde authenticatie en configureerbare OCR-instellingen geven u gedetailleerde controle over verwerkingsgelijktijdigheid, taaldetectie en bestandstypebeperkingen.