Installeer Readur met één-klik installatie.
Documentbeheersysteem dat OCR gebruikt om gescande bestanden en afbeeldingen om te zetten in volledig doorzoekbare archieven.
Kies een VPS-abonnement voor Readur
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Readur kunt bouwen
Readur is een documentbeheerplatform dat OCR-technologie benut om papieren documenten, gescande bestanden en afbeeldingen om te zetten in doorzoekbare digitale archieven. Het accepteert PDF's, afbeeldingen en Office-bestanden via slepen-en-neerzetten upload of een automatische volgmap, extraheert tekst zonder de originele bestanden te wijzigen, en indexeert alles in PostgreSQL voor snel zoeken in de volledige tekst.
Door Readur zelf te hosten, blijven gevoelige documenten — juridische dossiers, medische dossiers, financiële bonnen — onder uw exclusieve controle zonder deze te uploaden naar OCR-diensten van derden die kopieën kunnen bewaren of inhoud kunnen delen. Tokengebaseerde authenticatie en configureerbare OCR-instellingen geven u gedetailleerde controle over verwerkingsgelijktijdigheid, taaldetectie en bestandstypebeperkingen.
Key features van Readur
OCR-tekstextractie
Extraheert automatisch tekst uit gescande PDF's en afbeeldingen, zodat elk document doorzoekbaar wordt zonder handmatige transcriptie.
Controlemap automatisering
Plaats bestanden in een bewaakte map en Readur verwerkt en indexeert ze automatisch, waardoor repetitieve uploadstappen voor bulkopname worden geëlimineerd.
Zoeken in volledige tekst
PostgreSQL-ondersteunde full-text zoekfunctie retourneert direct relevante documenten in uw hele archief, met ingebouwde filtering en rangschikking.
Niet-destructieve verwerking
Originele bestanden blijven precies zoals geüpload — OCR-tekst wordt apart opgeslagen, zodat brondocumenten bit-voor-bit identiek blijven.
Multi-formaat ondersteuning
Verwerkt PDF's, gangbare afbeeldingsformaten, platte tekst, RTF en Office-documenten in één enkel uniform archief zonder formatspecifieke workflows.
Waarom zou je Readur op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.