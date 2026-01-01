Colanode is een alles-in-één open-source samenwerkingsruimte gebouwd rond een local-first architectuur. Het combineert realtime teamchat, rich-text pagina's en wiki's, aanpasbare databases met tabel-, kanban- en kalenderweergaven, en bestandsbeheer — en bestrijkt hetzelfde terrein als Slack en Notion in één enkele tool die je volledig beheert.

Elke wijziging wordt eerst opgeslagen in een lokale SQLite-database en op de achtergrond gesynchroniseerd met de server, zodat de app responsief blijft bij onstabiele verbindingen en offline blijft werken. Gelijktijdige bewerkingen van pagina's en databaserecords worden samengevoegd met CRDT's, aangedreven door Yjs, waardoor conflicten worden voorkomen wanneer teamgenoten tegelijkertijd bewerken. Zelf-hosting bewaart elk bericht, document en bestand op infrastructuur die je zelf bezit, zonder kosten per gebruiker.