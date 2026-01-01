Implementeer Colanode met één-klik installatie.
Local-first open-source alternatief voor Slack en Notion dat chat, pagina's en databases combineert in één werkruimte.
Kies een VPS-abonnement voor Colanode
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Colanode kunt bouwen
Colanode is een alles-in-één open-source samenwerkingsruimte gebouwd rond een local-first architectuur. Het combineert realtime teamchat, rich-text pagina's en wiki's, aanpasbare databases met tabel-, kanban- en kalenderweergaven, en bestandsbeheer — en bestrijkt hetzelfde terrein als Slack en Notion in één enkele tool die je volledig beheert.
Elke wijziging wordt eerst opgeslagen in een lokale SQLite-database en op de achtergrond gesynchroniseerd met de server, zodat de app responsief blijft bij onstabiele verbindingen en offline blijft werken. Gelijktijdige bewerkingen van pagina's en databaserecords worden samengevoegd met CRDT's, aangedreven door Yjs, waardoor conflicten worden voorkomen wanneer teamgenoten tegelijkertijd bewerken. Zelf-hosting bewaart elk bericht, document en bestand op infrastructuur die je zelf bezit, zonder kosten per gebruiker.
Key features van Colanode
Lokaal-eerst synchronisatie
Wijzigingen worden eerst naar een lokale SQLite-database geschreven en op de achtergrond gesynchroniseerd, zodat de app snel blijft offline en automatisch herstelt wanneer de server opnieuw verbinding maakt.
Realtime teamchat
Permanente kanalen en directe berichten houden teamgesprekken georganiseerd naast uw documenten en projectgegevens in dezelfde werkruimte.
Opmaaktekstpagina's
Een blokgebaseerde editor voor documenten, wiki's en notities — vergelijkbaar met Notion — met ingesloten content, codeblokken en geneste paginahiërarchieën voor gestructureerde kennis.
Aangepaste databases
Structureer informatie met aangepaste velden en schakel tussen tabel-, kanban- en kalenderweergaven, waardoor de noodzaak voor een aparte projecttracker of spreadsheettool vervalt.
Conflictvrij bewerken
CRDT's, aangedreven door Yjs, laten meerdere mensen tegelijkertijd dezelfde pagina of record bewerken zonder wijzigingen te overschrijven of handmatige conflictoplossing te vereisen.
Waarom zou je Colanode op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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