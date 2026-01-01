Implementeer Owncast met één-klik installatie.
Zelf gehoste live streaming- en chatserver — zend live video uit op jouw eigen voorwaarden zonder afhankelijk te zijn van Twitch of YouTube.
Kies een VPS-abonnement voor Owncast
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Owncast kunt bouwen
Owncast is een gratis, open-source, zelf-gehoste live streaming- en chatserver die je volledige controle geeft over je uitzendingen. Het vervangt commerciële platforms zoals Twitch of YouTube Live door je eigen toegewijde stream, waar jij de regels bepaalt, de relatie met het publiek beheert en alle inhoud en kijkersgegevens op je eigen server bewaart.
Compatibel met standaard RTMP-uitzendsoftware zoals OBS, Streamlabs en XSplit, werkt Owncast met de tools die streamers al kennen. Het integreert ook met de Fediverse via ActivityPub, waardoor gebruikers op Mastodon en andere gedecentraliseerde platforms je kunnen volgen en meldingen ontvangen wanneer je live gaat — zonder dat ze een account op je site hoeven aan te maken.
Key features van Owncast
RTMP-uitzending
Maak rechtstreeks verbinding vanaf OBS, Streamlabs, of elke RTMP-compatibele encoder — geen eigen plug-ins of softwarewijzigingen vereist.
Ingebouwde Livechat
Geïntegreerde realtime chat laat kijkers communiceren tijdens je stream zonder dat er widgets van derden of externe chatservices nodig zijn.
Fediverse-integratie
ActivityPub-ondersteuning stelt Mastodon- en andere Fediverse-gebruikers in staat je stream te volgen en go-live meldingen te ontvangen, waardoor je bereik op gedecentraliseerde netwerken wordt vergroot.
Aangepaste Branding
Stel je eigen naam, logo, beschrijving en sociale links in, zodat je streamingpagina je identiteit weerspiegelt en geen generieke platformsjabloon is.
Streamopname
Sla uitzendingen optioneel lokaal op voor on-demand herhaling, waardoor kijkers toegang krijgen tot uw inhoud, zelfs nadat de livestream is afgelopen.
Waarom zou je Owncast op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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