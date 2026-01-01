Owncast is een gratis, open-source, zelf-gehoste live streaming- en chatserver die je volledige controle geeft over je uitzendingen. Het vervangt commerciële platforms zoals Twitch of YouTube Live door je eigen toegewijde stream, waar jij de regels bepaalt, de relatie met het publiek beheert en alle inhoud en kijkersgegevens op je eigen server bewaart.

Compatibel met standaard RTMP-uitzendsoftware zoals OBS, Streamlabs en XSplit, werkt Owncast met de tools die streamers al kennen. Het integreert ook met de Fediverse via ActivityPub, waardoor gebruikers op Mastodon en andere gedecentraliseerde platforms je kunnen volgen en meldingen ontvangen wanneer je live gaat — zonder dat ze een account op je site hoeven aan te maken.