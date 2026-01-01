Installeer Form.io via een één-klik-installatie.
Open-source formulierbouwer en API-platform voor gegevensbeheer voor het maken, insluiten en beheren van dynamische formulieren.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Form.io kunt bouwen
Form.io is een open-source platform voor het bouwen van formulieren en API's dat ontwikkelaars in staat stelt complexe formulieren te maken, inzendingen te beheren en datagestuurde applicaties te bouwen. Het combineert een visuele drag-and-drop formulierenbouwer met een krachtige REST API-backend, waardoor het eenvoudig is om formulieren in elke web- of mobiele applicatie in te sluiten.
Zelf-hosten van Form.io geeft u volledig eigendom over uw formuliergegevens en inzendingen. Organisaties die gevoelige informatie verwerken — enquêteantwoorden, klantintakeformulieren of interne workflows — profiteren ervan alles op hun eigen infrastructuur te houden, zonder kosten per inzending en met volledige gegevenssoevereiniteit.
Key features van Form.io
Visuele formulierbouwer
De drag-and-drop-editor ondersteunt tekstvelden, bestandsuploads, geneste formulieren en voorwaardelijke logica zonder code te schrijven.
Automatisch gegenereerde REST API
Elk formulier genereert automatisch een REST API voor het aanmaken, lezen en beheren van inzendingen vanuit elke applicatie.
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
Bepaal wie formulieren kan indienen, bekijken of beheren met gedetailleerd rol- en rechtenbeheer.
Aangepaste inzendingsacties
Activeer webhooks, verstuur e-mails of transformeer gegevens automatisch wanneer een formulier wordt ingediend.
Insluitbare JavaScript SDK
Formulieren insluiten in React, Angular, Vue, of elke webapp met behulp van de officiële Form.io JavaScript SDK.
Waarom zou je Form.io op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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