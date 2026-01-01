Form.io is een open-source platform voor het bouwen van formulieren en API's dat ontwikkelaars in staat stelt complexe formulieren te maken, inzendingen te beheren en datagestuurde applicaties te bouwen. Het combineert een visuele drag-and-drop formulierenbouwer met een krachtige REST API-backend, waardoor het eenvoudig is om formulieren in elke web- of mobiele applicatie in te sluiten.

Zelf-hosten van Form.io geeft u volledig eigendom over uw formuliergegevens en inzendingen. Organisaties die gevoelige informatie verwerken — enquêteantwoorden, klantintakeformulieren of interne workflows — profiteren ervan alles op hun eigen infrastructuur te houden, zonder kosten per inzending en met volledige gegevenssoevereiniteit.