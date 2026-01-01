Implementeer Loomio met een installatie met één klik.
Open-source samenwerkingsplatform voor besluitvorming, waarmee groepen voorstellen kunnen bespreken, peilingen kunnen houden en samen beslissingen kunnen nemen.
Kies een VPS-abonnement voor Loomio
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Loomio kunt bouwen
Loomio is een open-source platform dat speciaal is gebouwd voor gezamenlijke besluitvorming. Groepen kunnen gestructureerde discussies voeren, voorstellen creëren, peilingen houden en resultaten vastleggen — alles op één plek. In tegenstelling tot algemene chattools, houdt Loomio gesprekken gericht op het nemen van duidelijke beslissingen, waardoor het ideaal is voor coöperaties, non-profitorganisaties, gemeenschapsorganisaties en verspreide teams.
Loomio zelf hosten op je eigen VPS houdt ledengegevens volledig onder jouw controle, zonder kosten per gebruiker en zonder afhankelijkheid van een externe dienst. Deze implementatie omvat de volledige Rails web-app, Sidekiq achtergrondwerker, PostgreSQL-database, Redis-wachtrij en een Hocuspocus-server voor realtime gezamenlijke documentbewerking.
Key features van Loomio
Gestructureerde voorstellen
Maak tijdgebonden voorstellen met opties voor akkoord, niet akkoord, onthouden en blokkeren, zodat groepen verantwoorde beslissingen kunnen nemen met een duidelijk controletraject.
Flexibele peilingen
Voer voorkeurstemmingen, dot-stemmingen, score-peilingen en peilingen voor vergadertijden uit om genuanceerde groepsinput te verzamelen die verder gaat dan simpele ja/nee-vragen.
Discussies met threads
Houd gesprekken georganiseerd met geneste opmerkingen en contextuele reacties, zodat belangrijke context nooit verloren gaat in een druk chatkanaal.
Realtime samenwerking
Bewerk voorsteltekst en discussieonderwerpen gezamenlijk in realtime met behulp van de ingebouwde Hocuspocus-server, zonder dat een editor van derden nodig is.
Subgroepen en machtigingen
Organiseer leden in subgroepen met onafhankelijke privacyinstellingen en rollen, ter ondersteuning van complexe organisatiestructuren binnen één installatie.
Waarom zou je Loomio op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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