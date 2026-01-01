Implementeer Corteza met één-klik installatie.
Open-source low-code platform voor het bouwen van aangepaste bedrijfsapplicaties, CRM-systemen en geautomatiseerde workflows.
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Wat je met Corteza kunt bouwen
Corteza is een open-source low-code platform dat teams in staat stelt om aangepaste bedrijfsapplicaties, CRM-pijplijnen en procesautomatiseringen te bouwen zonder diepgaande programmeerkennis. De drag-and-drop app-bouwer, flexibel recordbeheer en ingebouwde workflow-engine stellen organisaties in staat om elk bedrijfsproces te modelleren — van leadtracking tot compliance-workflows — en dit te implementeren zonder één enkele backend-service vanaf nul te schrijven.
Door Corteza zelf te hosten op uw eigen VPS, heeft u uw bedrijfsgegevens volledig onder controle. Het platform ondersteunt LDAP, SAML en OAuth2 voor bedrijfsauthenticatie, fijnmazige rolgebaseerde toegangscontrole en een REST/gRPC API-oppervlak dat integreert met bestaande tools. PostgreSQL biedt betrouwbare, schaalbare opslag voor alle records en automatiseringslogboeken.
Key features van Corteza
Visuele App Builder
Ontwerp datamodellen, formulieren en recordweergaven via een browsergebaseerde drag-and-drop-interface zonder backendcode te schrijven.
Ingebouwde CRM
Corteza levert standaard een kant-en-klare CRM-module voor het beheren van contacten, leads, accounts en verkooppijplijnen.
Workflowautomatisering
Creëer geautomatiseerde workflows met meerdere stappen, geactiveerd door recordwijzigingen, schema's of externe webhooks, om handmatige taken te elimineren.
Bedrijfsauthenticatie
Integreert met LDAP-, SAML- en OAuth2-providers zodat teams kunnen inloggen met bestaande bedrijfsidentiteitssystemen.
Fijnmazige toegangscontrole
Definieer machtigingen per bron, per bewerking voor elke rol, zodat gevoelige gegevens en beheerdersacties correct beperkt blijven.
Integratiegateway
Stel aangepaste API-eindpunten beschikbaar en maak verbinding met externe services via de ingebouwde Integratiegateway zonder middleware van derden.
Waarom zou je Corteza op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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