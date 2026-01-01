Corteza is een open-source low-code platform dat teams in staat stelt om aangepaste bedrijfsapplicaties, CRM-pijplijnen en procesautomatiseringen te bouwen zonder diepgaande programmeerkennis. De drag-and-drop app-bouwer, flexibel recordbeheer en ingebouwde workflow-engine stellen organisaties in staat om elk bedrijfsproces te modelleren — van leadtracking tot compliance-workflows — en dit te implementeren zonder één enkele backend-service vanaf nul te schrijven.

Door Corteza zelf te hosten op uw eigen VPS, heeft u uw bedrijfsgegevens volledig onder controle. Het platform ondersteunt LDAP, SAML en OAuth2 voor bedrijfsauthenticatie, fijnmazige rolgebaseerde toegangscontrole en een REST/gRPC API-oppervlak dat integreert met bestaande tools. PostgreSQL biedt betrouwbare, schaalbare opslag voor alle records en automatiseringslogboeken.