Aptabase is een open-source, privacy-first analyseplatform gebouwd voor ontwikkelaars van mobiele, desktop- en webapplicaties. In tegenstelling tot website-analysetools die paginabezoeken bijhouden, richt Aptabase zich op SDK-gebaseerde gebeurtenistracking — ontwikkelaars instrumenteren hun apps met lichtgewicht SDK's voor Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri en meer om benoemde gebeurtenissen met optionele eigenschappen vast te leggen. Het resultaat is een dashboard met hoge signaalwaarde dat laat zien wat gebruikers daadwerkelijk doen binnen uw applicatie, zonder cookies, fingerprinting of cross-site tracking.

Het zelf hosten van Aptabase op een VPS houdt alle analysedata op uw eigen infrastructuur, wat GDPR-compliance eenvoudig maakt en de per-gebeurtenis-prijsstelling elimineert die cloud-analyseproviders in rekening brengen naarmate het gebruik toeneemt.