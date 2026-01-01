Implementeer Aptabase met één-klik installatie.
Open source, privacy-gericht analyseplatform voor mobiele, desktop- en webapps met lichtgewicht SDK-integratie.
Kies een VPS-abonnement voor Aptabase
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Aptabase kunt bouwen
Aptabase is een open-source, privacy-first analyseplatform gebouwd voor ontwikkelaars van mobiele, desktop- en webapplicaties. In tegenstelling tot website-analysetools die paginabezoeken bijhouden, richt Aptabase zich op SDK-gebaseerde gebeurtenistracking — ontwikkelaars instrumenteren hun apps met lichtgewicht SDK's voor Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri en meer om benoemde gebeurtenissen met optionele eigenschappen vast te leggen. Het resultaat is een dashboard met hoge signaalwaarde dat laat zien wat gebruikers daadwerkelijk doen binnen uw applicatie, zonder cookies, fingerprinting of cross-site tracking.
Het zelf hosten van Aptabase op een VPS houdt alle analysedata op uw eigen infrastructuur, wat GDPR-compliance eenvoudig maakt en de per-gebeurtenis-prijsstelling elimineert die cloud-analyseproviders in rekening brengen naarmate het gebruik toeneemt.
Key features van Aptabase
SDK-gebeurtenistracking
Instrumenteer uw app met één SDK-aanroep om benoemde gebeurtenissen en eigenschappen op alle platforms te volgen zonder complexe configuratie.
Privacy by design
Geen cookies, geen fingerprinting en geen cross-site tracking – volledig AVG-conform en voldoet direct aan de privacyregelgeving.
Multiplatform SDK's
Officiële SDK's voor Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri en meer omvatten elk belangrijk app-ontwikkelingsplatform.
Realtime dashboard
Bekijk gebeurtenissen en gebruikersactiviteit terwijl ze plaatsvinden met een overzichtelijk, minimalistisch dashboard dat toont wat belangrijk is, zonder ruis.
Volledig gegevenseigendom
Alle analysedata blijft op uw VPS — geen vendor lock-in, geen prijs per evenement, en geen platform van derden dat uw gebruikersgegevens ontvangt.
Waarom zou je Aptabase op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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