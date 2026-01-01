Grafana implementeren met één-klik installatie.
Toonaangevend open-source observabiliteitsplatform voor het visualiseren van metrics, logs en traces van elke databron.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Grafana kunt bouwen
Grafana is 's werelds populairste open-source observabiliteitsplatform, vertrouwd door meer dan 20 miljoen gebruikers om tijdreeksgegevens om te zetten in bruikbare dashboards. Het maakt verbinding met meer dan 100 gegevensbronnen — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, cloudproviders en meer — waardoor teams gegevens uit elke hoek van hun infrastructuur kunnen visualiseren en waarschuwen in één uniforme interface.
Het zelf hosten van Grafana op uw VPS elimineert kosten voor cloud-uitgaand verkeer en prijzen per gebruiker, terwijl dashboardconfiguraties, querygeschiedenis en metrische gegevens volledig binnen uw eigen infrastructuur blijven — essentieel voor compliance-gevoelige omgevingen en teams die interne systemen bewaken die niet bereikbaar zijn vanaf het openbare internet.
Key features van Grafana
100+ Gegevensbronnen
Verbind Grafana met Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, cloudproviders en tientallen andere zonder aangepaste adapters te schrijven.
Uitgebreide Visualisatiebibliotheek
Kies uit grafieken, heatmaps, histogrammen, geomaps, statistiekpanelen en honderden community-plugins om elke meting in het meest intuïtieve formaat te presenteren.
Krachtige waarschuwingen
Definieer drempelwaarde-gebaseerde of anomaliedetectie-waarschuwingen en routeer meldingen naar Slack, PagerDuty, e-mail, webhooks en meer vanuit één waarschuwingsengine.
Dashboard-sjablonen
Gebruik variabelen en sjabloonquery's om één herbruikbaar dashboard te bouwen dat dynamisch filtert op host, service, regio of elke andere dimensie.
Geïntegreerde Observeerbaarheid
Correlateer metrieken, logs en gedistribueerde traces naast elkaar in één platform, waardoor de gemiddelde tijd om incidenten te diagnosticeren en op te lossen wordt verkort.
Waarom zou je Grafana op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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