Grafana is 's werelds populairste open-source observabiliteitsplatform, vertrouwd door meer dan 20 miljoen gebruikers om tijdreeksgegevens om te zetten in bruikbare dashboards. Het maakt verbinding met meer dan 100 gegevensbronnen — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, cloudproviders en meer — waardoor teams gegevens uit elke hoek van hun infrastructuur kunnen visualiseren en waarschuwen in één uniforme interface.

Het zelf hosten van Grafana op uw VPS elimineert kosten voor cloud-uitgaand verkeer en prijzen per gebruiker, terwijl dashboardconfiguraties, querygeschiedenis en metrische gegevens volledig binnen uw eigen infrastructuur blijven — essentieel voor compliance-gevoelige omgevingen en teams die interne systemen bewaken die niet bereikbaar zijn vanaf het openbare internet.