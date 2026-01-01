Installeer Opengist met één-klik installatie.
Zelfgehoste pastebin aangedreven door Git voor het delen van codefragmenten met syntaxisaccentuering en volledige versiegeschiedenis.
Kies een VPS-abonnement voor Opengist
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Opengist kunt bouwen
Opengist is een zelf-gehoste pastebin die elk fragment opslaat als een echte Git-repository. In tegenstelling tot paste-tools die door databases worden ondersteund, is elke gist volledig kloonbaar — gebruikers kunnen updates pushen, de volledige commitgeschiedenis bekijken en samenwerken via standaard Git-commando's via HTTP of SSH. Een schone webinterface biedt syntaxiskleuring, full-text zoeken en openbare, privé en niet-vermelde zichtbaarheidsmodi voor elk fragment.
Het hosten van Opengist op uw VPS geeft u volledig eigendom van uw codefragmenten en pastes zonder deze te delen met diensten van derden. SQLite wordt standaard gebruikt zonder dat een extra databasecontainer nodig is. De eerste gebruiker die zich registreert, wordt de beheerder met toegang tot instellingen voor de hele instantie en gebruikersbeheer.
Key features van Opengist
Op Git gebaseerde opslag
Elk codefragment wordt opgeslagen als een echte Git-repository, die standaard versiegeschiedenis, diffs en HTTP- of SSH-kloontoegang biedt.
Syntaxisaccentuering
Ondersteunt honderden talen met automatische detectie en handmatige overschrijving voor nauwkeurige markering van elk codefragment of configuratiebestand.
Zichtbaarheidsinstellingen
Stel individuele gists in als openbaar, privé of niet-vermeld om precies te bepalen wie uw fragmenten kan ontdekken en bekijken.
Zoeken in volledige tekst
Zoek door alle gists op inhoud, bestandsnaam of taal met behulp van de ingebouwde Bleve-index — geen externe zoekmachine vereist.
OAuth inloggen
Log in met GitHub, GitLab, Gitea of een OIDC-compatibele provider in plaats van een afzonderlijk lokaal account te beheren.
Insluitbare fragmenten
Sluit elke gist in op externe pagina's met een gegenereerde scripttag die live, syntax-gemarkeerde code inline weergeeft.
Waarom zou je Opengist op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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