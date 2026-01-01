Opengist is een zelf-gehoste pastebin die elk fragment opslaat als een echte Git-repository. In tegenstelling tot paste-tools die door databases worden ondersteund, is elke gist volledig kloonbaar — gebruikers kunnen updates pushen, de volledige commitgeschiedenis bekijken en samenwerken via standaard Git-commando's via HTTP of SSH. Een schone webinterface biedt syntaxiskleuring, full-text zoeken en openbare, privé en niet-vermelde zichtbaarheidsmodi voor elk fragment.

Het hosten van Opengist op uw VPS geeft u volledig eigendom van uw codefragmenten en pastes zonder deze te delen met diensten van derden. SQLite wordt standaard gebruikt zonder dat een extra databasecontainer nodig is. De eerste gebruiker die zich registreert, wordt de beheerder met toegang tot instellingen voor de hele instantie en gebruikersbeheer.