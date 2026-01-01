Ever Gauzy is een open-source bedrijfsbeheerplatform dat ERP, CRM, HRM, ATS en projectbeheer verenigt in één enkele werkruimte. Het is ontworpen voor bureaus, adviesbureaus en servicegerichte teams die tijd moeten bijhouden, salarisadministratie moeten beheren, verkooppijplijnen moeten uitvoeren en moeten rapporteren over winstgevendheid zonder vijf afzonderlijke SaaS-abonnementen aan elkaar te koppelen.

Het zelf hosten van Gauzy op uw eigen VPS houdt klantgegevens, contracten, facturen en HR-gegevens onder uw volledige controle, zonder kosten per gebruiker en zonder vendor lock-in. Het platform wordt actief ontwikkeld door Ever Co., met duizenden bijdragers op GitHub en een open-source licentie die commerciële zelf-hosting toestaat.