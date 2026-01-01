Installeer Ever Gauzy met één klik.
Open-source bedrijfsplatform dat ERP, CRM, HRM, ATS en projectmanagement combineert in één werkruimte.
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Wat je met Ever Gauzy kunt bouwen
Ever Gauzy is een open-source bedrijfsbeheerplatform dat ERP, CRM, HRM, ATS en projectbeheer verenigt in één enkele werkruimte. Het is ontworpen voor bureaus, adviesbureaus en servicegerichte teams die tijd moeten bijhouden, salarisadministratie moeten beheren, verkooppijplijnen moeten uitvoeren en moeten rapporteren over winstgevendheid zonder vijf afzonderlijke SaaS-abonnementen aan elkaar te koppelen.
Het zelf hosten van Gauzy op uw eigen VPS houdt klantgegevens, contracten, facturen en HR-gegevens onder uw volledige controle, zonder kosten per gebruiker en zonder vendor lock-in. Het platform wordt actief ontwikkeld door Ever Co., met duizenden bijdragers op GitHub en een open-source licentie die commerciële zelf-hosting toestaat.
Key features van Ever Gauzy
Geïntegreerde ERP-suite
Financiële, voorraad-, inkoop- en boekhoudmodules delen een enkel datamodel, zodat rapporten altijd dezelfde cijfers weergeven over alle afdelingen heen.
Ingebouwde CRM
Volg leads, deals, contacten en pipelines naast facturatie en projectoplevering zonder gegevens te exporteren tussen afzonderlijke tools.
HRM en ATS
Beheer werknemers, kandidaten, vrije tijd, contracten en de volledige wervingspijplijn van vacatureplaatsing tot onboarding op één plek.
Tijdregistratie en urenstaten
Ingebouwde tijdregistratie met handmatige en automatische invoer stroomt direct door naar salarisadministratie, facturatie en projectwinstgevendheidsrapporten.
Multi-tenant werkruimtes
Beheer meerdere organisaties en teams op één implementatie met afzonderlijke gegevens, machtigingen en facturering voor elke tenant.
Open integratie API
REST- en GraphQL-API's plus webhook-integraties met GitHub, Hubstaff, Upwork en Make.com laten je Gauzy uitbreiden om aan te sluiten bij bestaande workflows.
Waarom zou je Ever Gauzy op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.