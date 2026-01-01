Coai (Chat Nio) is een open-source AI-aggregatieplatform dat OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen en meer dan 20 andere aanbieders van taalmodellen samenbrengt achter één gehoste interface. Het gaat verder dan een eenvoudige chat-UI door abonnementen, tokenquota per gebruiker, API-sleuteluitgifte en gebruiksfacturering toe te voegen — waardoor het praktisch is voor teams die gecontroleerde LLM-toegang moeten bieden aan meerdere gebruikers zonder de sleutels van upstream-providers bloot te stellen.

Coai zelf hosten op uw eigen VPS geeft u volledige controle over welke modellen beschikbaar zijn, hoeveel elke gebruikerslaag kan verbruiken en hoe uw totale API-uitgaven eruitzien — zonder per-seat kosten te betalen aan een beheerde aggregatiedienst.