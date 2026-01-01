Implementeer Coai met één klik installatie.
Zelf-gehost AI-aggregatieplatform dat OpenAI, Claude, Gemini en meer dan 20 providers verenigt, met multi-gebruikersbeheer en gebruiksquota's.
Kies een VPS-abonnement voor Coai
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Coai kunt bouwen
Coai (Chat Nio) is een open-source AI-aggregatieplatform dat OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen en meer dan 20 andere aanbieders van taalmodellen samenbrengt achter één gehoste interface. Het gaat verder dan een eenvoudige chat-UI door abonnementen, tokenquota per gebruiker, API-sleuteluitgifte en gebruiksfacturering toe te voegen — waardoor het praktisch is voor teams die gecontroleerde LLM-toegang moeten bieden aan meerdere gebruikers zonder de sleutels van upstream-providers bloot te stellen.
Coai zelf hosten op uw eigen VPS geeft u volledige controle over welke modellen beschikbaar zijn, hoeveel elke gebruikerslaag kan verbruiken en hoe uw totale API-uitgaven eruitzien — zonder per-seat kosten te betalen aan een beheerde aggregatiedienst.
Key features van Coai
Multi-provider aggregatie
Verbind OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen en 20+ providers via één platform en laat gebruikers ertussen schakelen vanaf één interface.
Abonnementniveaus voor gebruikers
Definieer gratis en betaalde abonnementsplannen met tokenquota per niveau, die bepalen hoeveel elke gebruikersgroep kan verbruiken bij alle geconfigureerde providers.
Uitgifte van API-sleutels
Geef API-sleutels uit aan uw gebruikers zodat zij programmatisch toegang hebben tot geconfigureerde modellen — zonder ooit uw upstream-providergegevens bloot te stellen.
Gebruik en facturering bijhouden
Bewaak het tokenverbruik per gebruiker en de geschatte kosten in realtime, met configureerbare limieten om onverwachte budgetoverschrijdingen te voorkomen.
Modelmarktplaats
Gebruikers ontdekken en selecteren uit alle geconfigureerde providers via een ingebouwde modelkiezer, met ondersteuning voor functieaanroepen en beeldgeneratie waar beschikbaar.
Waarom zou je Coai op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.