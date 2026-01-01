Etherpad is een open-source, webgebaseerde samenwerkingseditor waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd hetzelfde document kunnen bewerken, waarbij wijzigingen direct zichtbaar zijn voor alle deelnemers. Elke bijdrage krijgt een eigen kleur, wat het gemakkelijk maakt om te zien wie wat heeft geschreven. Registratie of software-installatie is niet nodig — deel gewoon een link en begin met samenwerken.

Zelf Etherpad hosten op je VPS garandeert dat gevoelige documenten je eigen infrastructuur nooit verlaten. De meegeleverde PostgreSQL-backend zorgt voor betrouwbare persistentie en een volledige versiegeschiedenis, terwijl het uitbreidbare plug-insysteem je toelaat om afbeeldingen, takenlijsten en aangepaste integraties toe te voegen, afgestemd op de workflow van je team.