Implementeer Etherpad met één-klik installatie.
Open-source realtime samenwerkende teksteditor waarin meerdere gebruikers tegelijkertijd documenten kunnen schrijven en bewerken.
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Wat je met Etherpad kunt bouwen
Etherpad is een open-source, webgebaseerde samenwerkingseditor waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd hetzelfde document kunnen bewerken, waarbij wijzigingen direct zichtbaar zijn voor alle deelnemers. Elke bijdrage krijgt een eigen kleur, wat het gemakkelijk maakt om te zien wie wat heeft geschreven. Registratie of software-installatie is niet nodig — deel gewoon een link en begin met samenwerken.
Zelf Etherpad hosten op je VPS garandeert dat gevoelige documenten je eigen infrastructuur nooit verlaten. De meegeleverde PostgreSQL-backend zorgt voor betrouwbare persistentie en een volledige versiegeschiedenis, terwijl het uitbreidbare plug-insysteem je toelaat om afbeeldingen, takenlijsten en aangepaste integraties toe te voegen, afgestemd op de workflow van je team.
Key features van Etherpad
Realtime co-bewerking
Wijzigingen van elke deelnemer verschijnen direct met kleurgecodeerde toeschrijving, zodat teams samen kunnen schrijven zonder samenvoegingsconflicten of vergrendeling.
Volledige versiegeschiedenis
Elke revisie wordt opgeslagen met een tijdlijn-schuifregelaar waarmee u elke eerdere staat van het document kunt terugspoelen en herstellen.
Geen registratie vereist
Deelnemers kunnen via een gedeelde URL aan pads deelnemen zonder accounts aan te maken, wat de drempel verlaagt voor eenmalige samenwerking met externe gasten.
Plugin-ecosysteem
Breid Etherpad uit met plugins voor het insluiten van afbeeldingen, takenlijsten, exportformaten en toolintegraties om aan de specifieke behoeften van uw team te voldoen.
Beheerderspaneel
Webgebaseerde beheerinterface laat u pads beheren, activiteit monitoren en serverinstellingen configureren zonder directe servertoegang.
Waarom zou je Etherpad op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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