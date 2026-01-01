Razzia is een open-source, zelf-gehost real-time quizplatform ontworpen voor live evenementen, teambijeenkomsten en klassikale sessies. Een host creëert een speelkamer via het met een wachtwoord beveiligde beheerdersdashboard, deelt de kamercode met deelnemers en bepaalt het tempo van de quiz — alles draait in elke moderne browser zonder dat deelnemers een app hoeven te downloaden.

Door Razzia zelf te hosten op uw eigen VPS blijven uw quizinhoud en deelnemersgegevens privé, zonder kosten per spel of afhankelijkheid van een externe dienst. De lichtgewicht implementatie met één container maakt het praktisch voor zowel ad-hoc evenementen als reguliere terugkerende teamactiviteiten.