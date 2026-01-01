Installeer Razzia met één-klik installatie.
Zelf-gehost realtime quizplatform voor het organiseren van multiplayer quiz evenementen vanaf je eigen VPS.
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Wat je met Razzia kunt bouwen
Razzia is een open-source, zelf-gehost real-time quizplatform ontworpen voor live evenementen, teambijeenkomsten en klassikale sessies. Een host creëert een speelkamer via het met een wachtwoord beveiligde beheerdersdashboard, deelt de kamercode met deelnemers en bepaalt het tempo van de quiz — alles draait in elke moderne browser zonder dat deelnemers een app hoeven te downloaden.
Door Razzia zelf te hosten op uw eigen VPS blijven uw quizinhoud en deelnemersgegevens privé, zonder kosten per spel of afhankelijkheid van een externe dienst. De lichtgewicht implementatie met één container maakt het praktisch voor zowel ad-hoc evenementen als reguliere terugkerende teamactiviteiten.
Key features van Razzia
Realtime Multiplayer
Live gameplay, aangedreven door WebSocket, levert vragen en scores gelijktijdig aan alle deelnemers, zonder merkbare vertraging, zelfs over verschillende netwerken heen.
Geen app nodig
Deelnemers doen direct mee via elke moderne browser met een ruimtecode — geen account, geen installatie en geen aanmeldingsgedoe voordat de quiz begint.
Manager Dashboard
De met een wachtwoord beveiligde /manager-interface geeft de host volledige controle over het spelverloop — begin, ga verder en beëindig rondes in hun eigen tempo.
Aangepaste Quizinhoud
Definieer quizzen als JSON-bestanden die op uw server zijn opgeslagen, waardoor u volledige controle heeft over vragen, antwoorden en scoren zonder enige vendor lock-in.
Gelijktijdige kamers
Draai meerdere onafhankelijke speelruimtes vanaf één enkele instantie, zodat één implementatie meerdere teams of sessies tegelijkertijd kan bedienen.
Waarom zou je Razzia op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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