GitLab Community Edition is een alles-in-één DevOps-platform dat Git-repositoryhosting, CI/CD-automatisering, probleemopsporing, codereview en containerregister combineert in één zelf-gehoste applicatie. Het elimineert de noodzaak om meerdere afzonderlijke tools te integreren en geeft teams een compleet softwareontwikkelingslevenscyclusplatform onder volledige organisatorische controle.

Zelf-hosting van GitLab elimineert prijzen per gebruiker en houdt broncode, CI/CD-geheimen en beveiligingsscanresultaten op infrastructuur die u bezit. Opmerking: de eerste opstart duurt 3-10 minuten omdat alle interne services initialiseren — 502-fouten gedurende dit venster zijn normaal. Minimaal 2 CPU-kernen en 4 GB RAM aanbevolen voor implementaties van kleine teams.