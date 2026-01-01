Installeer GitLab met één klik.
Compleet open-source DevOps-platform dat Git-hosting, CI/CD-pijplijnen en projectbeheer combineert in één applicatie.
Kies een VPS-abonnement voor GitLab
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GitLab kunt bouwen
GitLab Community Edition is een alles-in-één DevOps-platform dat Git-repositoryhosting, CI/CD-automatisering, probleemopsporing, codereview en containerregister combineert in één zelf-gehoste applicatie. Het elimineert de noodzaak om meerdere afzonderlijke tools te integreren en geeft teams een compleet softwareontwikkelingslevenscyclusplatform onder volledige organisatorische controle.
Zelf-hosting van GitLab elimineert prijzen per gebruiker en houdt broncode, CI/CD-geheimen en beveiligingsscanresultaten op infrastructuur die u bezit. Opmerking: de eerste opstart duurt 3-10 minuten omdat alle interne services initialiseren — 502-fouten gedurende dit venster zijn normaal. Minimaal 2 CPU-kernen en 4 GB RAM aanbevolen voor implementaties van kleine teams.
Key features van GitLab
Ingebouwde CI/CD-pijplijnen
Geïntegreerde pijplijnrunners automatiseren het testen, het bouwen van Docker-images en implementaties zonder afhankelijk te zijn van Jenkins of externe CI-diensten.
Containerregister
Sla Docker-images direct naast uw code op en beheer ze in een ingebouwd privé containerregister.
Workflows voor mergeaanvragen
Codereview met inline opmerkingen, goedkeuringsregels en merge request-sjablonen handhaaft kwaliteitscontroles voor elke wijziging.
Beveiligingsscanning
Ingebouwde SAST, afhankelijkheidsscan en geheime detectie identificeren kwetsbaarheden voordat code de productie bereikt.
Probleemregistratie en planning
Borden, mijlpalen, labels en roadmaps stellen teams in staat om werk te plannen en te volgen op hetzelfde platform waar code leeft.
Waarom zou je GitLab op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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