Restreamer is een open-source live streaming server ontwikkeld door datarhei die enterprise-grade streamingmogelijkheden biedt via een toegankelijke webinterface. Het ontvangt video van webcams, IP-camera's en live feeds, converteert tussen RTMP, HLS, SRT en WebRTC protocollen, en verspreidt gelijktijdig naar meerdere platforms — YouTube, Twitch, Facebook Live, of elke aangepaste RTMP-bestemming — vanuit één enkele bron.

Restreamer zelf hosten elimineert de maandelijkse kosten van commerciële multi-streamingdiensten en houdt videostreams volledig buiten platforms van derden, wat belangrijk is voor vertrouwelijke uitzendingen zoals interne trainingen, privé-evenementen of aankondigingen vóór de release. Toegewijde VPS-bandbreedte zorgt voor stabiele bitrates en consistente streamkwaliteit die gedeelde hostingomgevingen niet kunnen garanderen.