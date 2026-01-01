Implementeer Restreamer met één-klik installatie.
Open-source live streaming server die video van elke bron opneemt en tegelijkertijd doorstuurt naar YouTube, Twitch en aangepaste RTMP-eindpunten.
Kies een VPS-abonnement voor Restreamer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Restreamer kunt bouwen
Restreamer is een open-source live streaming server ontwikkeld door datarhei die enterprise-grade streamingmogelijkheden biedt via een toegankelijke webinterface. Het ontvangt video van webcams, IP-camera's en live feeds, converteert tussen RTMP, HLS, SRT en WebRTC protocollen, en verspreidt gelijktijdig naar meerdere platforms — YouTube, Twitch, Facebook Live, of elke aangepaste RTMP-bestemming — vanuit één enkele bron.
Restreamer zelf hosten elimineert de maandelijkse kosten van commerciële multi-streamingdiensten en houdt videostreams volledig buiten platforms van derden, wat belangrijk is voor vertrouwelijke uitzendingen zoals interne trainingen, privé-evenementen of aankondigingen vóór de release. Toegewijde VPS-bandbreedte zorgt voor stabiele bitrates en consistente streamkwaliteit die gedeelde hostingomgevingen niet kunnen garanderen.
Key features van Restreamer
Multiplatform streamen
Stream één videobron tegelijkertijd naar YouTube, Twitch, Facebook Live en aangepaste RTMP-eindpunten, zonder meerdere encoder-instanties te draaien.
Protocolconversie
Accepteer RTMP, SRT of andere opnameformaten en voer HLS, WebRTC of RTMP uit, zodat elk kijkersapparaat of platform uw stream kan ontvangen.
Automatische herverbinding
Verwerkt netwerkonderbrekingen en brononderbrekingen zonder handmatige tussenkomst, waardoor uitzendingen blijven werken bij tijdelijke storingen.
Webgebaseerd beheer
Configureer bronnen, bestemmingen en coderingsinstellingen via een browserinterface zonder kennis van de commandoregel of complexe streamingsoftware-installatie.
Streamopname
Archiveer live-uitzendingen rechtstreeks naar permanente opslag voor herhaling na het evenement, bewaring voor compliance, of hergebruik van inhoud zonder extra services.
Waarom zou je Restreamer op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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