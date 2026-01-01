Tot wel 69% korting voor BugSink

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Zelf-gehost platform voor foutopsporing voor het monitoren van applicatiefouten, met volledige controle over gevoelige debuggegevens.

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5,49  € /mnd
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69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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21,99  €
7,99  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
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100 GB NVMe-schijfruimte
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KVM 4
35,99  €
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200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met BugSink kunt bouwen

BugSink is een zelf-gehost platform voor foutopsporing dat applicatiefouten in al uw services in realtime vastlegt, groepeert en zichtbaar maakt. Gebouwd met Django en Python, biedt het de stack traces, foutcontext en deduplicatie die ontwikkelingsteams nodig hebben om problemen snel te diagnosticeren en op te lossen — zonder gevoelige debug-informatie naar een externe service te sturen.

Zelf-hosten op uw eigen VPS elimineert prijsstelling per foutvolume, neemt zorgen over gegevenslocatie weg voor gereguleerde sectoren, en stelt u in staat om foutopsporing direct te integreren met uw bestaande infrastructuur. Deze implementatie koppelt BugSink aan MySQL voor duurzame foutopslag en creëert automatisch een admin-gebruiker bij de eerste start.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van BugSink

Automatische Foutgroepering

Ontdubbelt en groepeert vergelijkbare uitzonderingen, zodat uw team één bruikbaar probleem ziet in plaats van duizenden identieke waarschuwingen die het dashboard overspoelen.

Gedetailleerde stack-traceringen

Legt volledige stack traces vast met broncontext en variabele status op het moment van elke fout, waardoor ontwikkelaars alles krijgen wat nodig is om bugs te reproduceren en te verhelpen.

Meertalige SDK-ondersteuning

Integreert met populaire SDK's over meerdere programmeertalen en frameworks, zodat u fouten van al uw services naar één plek kunt doorsluizen.

Realtime meldingen

Waarschuwingen worden geactiveerd zodra nieuwe fouttypen worden gedetecteerd, waardoor teams kunnen reageren voordat problemen escaleren en meer gebruikers treffen.

Volledige gegevenssoevereiniteit

Alle foutgegevens, stack traces en gebruikerscontext blijven op uw VPS, voldoen aan de compliance-vereisten en voorkomen dat gevoelige informatie uw infrastructuur verlaat.

Waarom zou je BugSink op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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