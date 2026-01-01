Implementeer BugSink met één-klik installatie.
Zelf-gehost platform voor foutopsporing voor het monitoren van applicatiefouten, met volledige controle over gevoelige debuggegevens.
Kies een VPS-abonnement voor BugSink
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met BugSink kunt bouwen
BugSink is een zelf-gehost platform voor foutopsporing dat applicatiefouten in al uw services in realtime vastlegt, groepeert en zichtbaar maakt. Gebouwd met Django en Python, biedt het de stack traces, foutcontext en deduplicatie die ontwikkelingsteams nodig hebben om problemen snel te diagnosticeren en op te lossen — zonder gevoelige debug-informatie naar een externe service te sturen.
Zelf-hosten op uw eigen VPS elimineert prijsstelling per foutvolume, neemt zorgen over gegevenslocatie weg voor gereguleerde sectoren, en stelt u in staat om foutopsporing direct te integreren met uw bestaande infrastructuur. Deze implementatie koppelt BugSink aan MySQL voor duurzame foutopslag en creëert automatisch een admin-gebruiker bij de eerste start.
Key features van BugSink
Automatische Foutgroepering
Ontdubbelt en groepeert vergelijkbare uitzonderingen, zodat uw team één bruikbaar probleem ziet in plaats van duizenden identieke waarschuwingen die het dashboard overspoelen.
Gedetailleerde stack-traceringen
Legt volledige stack traces vast met broncontext en variabele status op het moment van elke fout, waardoor ontwikkelaars alles krijgen wat nodig is om bugs te reproduceren en te verhelpen.
Meertalige SDK-ondersteuning
Integreert met populaire SDK's over meerdere programmeertalen en frameworks, zodat u fouten van al uw services naar één plek kunt doorsluizen.
Realtime meldingen
Waarschuwingen worden geactiveerd zodra nieuwe fouttypen worden gedetecteerd, waardoor teams kunnen reageren voordat problemen escaleren en meer gebruikers treffen.
Volledige gegevenssoevereiniteit
Alle foutgegevens, stack traces en gebruikerscontext blijven op uw VPS, voldoen aan de compliance-vereisten en voorkomen dat gevoelige informatie uw infrastructuur verlaat.
Waarom zou je BugSink op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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