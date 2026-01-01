BugSink is een zelf-gehost platform voor foutopsporing dat applicatiefouten in al uw services in realtime vastlegt, groepeert en zichtbaar maakt. Gebouwd met Django en Python, biedt het de stack traces, foutcontext en deduplicatie die ontwikkelingsteams nodig hebben om problemen snel te diagnosticeren en op te lossen — zonder gevoelige debug-informatie naar een externe service te sturen.

Zelf-hosten op uw eigen VPS elimineert prijsstelling per foutvolume, neemt zorgen over gegevenslocatie weg voor gereguleerde sectoren, en stelt u in staat om foutopsporing direct te integreren met uw bestaande infrastructuur. Deze implementatie koppelt BugSink aan MySQL voor duurzame foutopslag en creëert automatisch een admin-gebruiker bij de eerste start.