Installeer eLabFTW met één-klik installatie.
Open-source elektronisch labjournaal voor onderzoeksteams om experimenten, monsters en protocollen bij te houden.
Kies een VPS-abonnement voor eLabFTW
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met eLabFTW kunt bouwen
eLabFTW is een gratis en open-source elektronisch labjournaal (ELN) dat specifiek is gebouwd voor onderzoekslaboratoria. Het vervangt papieren notitieboekjes en verspreide spreadsheets door een gestructureerde, doorzoekbare werkruimte waar wetenschappers experimenten vastleggen, monsters en reagentia beheren, protocollen opslaan en samenwerken aan gedeelde middelen binnen teams.
Door eLabFTW op uw eigen VPS te hosten, blijven gevoelige onderzoeksgegevens, intellectueel eigendom en ongepubliceerde resultaten volledig onder institutionele controle — geen cloud van derden, geen prijs per gebruiker en geen risico op vendor lock-in. De volledige PDF/ZIP-export, tijdstempeling en S3-compatibele opslag maken het geschikt voor gereguleerde omgevingen die audit trails en langetermijnarchivering vereisen.
Key features van eLabFTW
Experimentnotitieboek
Rich-text en Markdown-editor met LaTeX, code-highlighting, bestandsbijlagen en versiegeschiedenis voor elke experimentinvoer.
Voorbeelddatabase
Volg reagentia, apparatuur, antilichamen en cellijnen met aangepaste itemtypen, metadata en inventarislokaties door het hele laboratorium.
Teamsamenwerking
Deel experimenten en bronnen over teams heen met gedetailleerde toegangscontrole per item en per gebruiker en een gedeelde sjabloonbibliotheek.
Herbruikbare protocollen
Bouw een versiebeheerde protocolbibliotheek die elk teamlid kan klonen in een nieuw experiment, waardoor methoden consistent en reproduceerbaar blijven.
Vertrouwde tijdstempels
Cryptografisch tijdstempelen van experimentinvoeren via RFC 3161-autoriteiten om te bewijzen wanneer gegevens zijn vastgelegd voor IP- en auditbehoeften.
PDF- en ZIP-exporten
Genereer ondertekende PDF-rapporten of volledige ZIP-archieven van experimenten en bronnen voor archivering, regelgevende beoordeling of publicatie.
Waarom zou je eLabFTW op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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