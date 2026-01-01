Elasticsearch is een gedistribueerde, RESTful zoek- en analyse-engine die de kern vormt van de Elastic Stack. Gebouwd op Apache Lucene, biedt het full-text zoeken, complexe aggregaties en bijna real-time indexering over enorme datasets. De gedistribueerde architectuur ondersteunt automatische sharding en replicatie, waardoor horizontale schaalbaarheid mogelijk is van een enkele node naar een groot cluster.

Zelf Elasticsearch hosten op je VPS geeft je dedicated resources voor consistente queryprestaties, volledige controle over indexconfiguratie en retentiebeleid, en de mogelijkheid om te integreren met je eigen logging-, monitoring- en applicatiestack zonder per-document prijzen of leveranciersbeperkingen.