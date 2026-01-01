Implementeer Bytebase met één-klik installatie.
Open-source database DevOps-platform voor het veilig beoordelen, goedkeuren en implementeren van schemaconfiguratiewijzigingen in verschillende omgevingen.
Kies een VPS-abonnement voor Bytebase
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bytebase kunt bouwen
Bytebase is een open-source database DevOps-platform dat software-engineeringdiscipline toepast op databasewijzigingsbeheer. Waar de meeste teams vertrouwen op ad-hoc SQL-scripts of informele DBA-goedkeuringen, biedt Bytebase gestructureerde beoordelingsworkflows, uitrolpijplijnen voor meerdere omgevingen en meer dan 200 ingebouwde SQL-beoordelingsregels die de manier weerspiegelen waarop applicatiecode wordt geleverd.
Het ondersteunt meer dan 20 databasesystemen – PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake en meer – vanuit één enkele webinterface. Zelf-hosting houdt databasegegevens en wijzigingsgeschiedenis volledig binnen uw eigen infrastructuur, zonder dat een externe service ooit toegang krijgt tot uw schema's of gegevens.
Key features van Bytebase
Databasewijzigingsworkflows
Leid elke schemamigratie door configureerbare beoordelings- en goedkeuringsstappen voordat deze een databaseomgeving bereikt.
Ingebouwde SQL-review
Meer dan 200 regels detecteren automatisch anti-patronen, ontbrekende indexen en destructieve bewerkingen voordat een wijziging wordt goedgekeurd.
GitOps-integratie
Koppel Bytebase aan uw Git-repository zodat databasemigraties hetzelfde pull-requestproces volgen als applicatiecode.
Uitrol in meerdere omgevingen
Definieer geordende pipelines voor dev, staging en productie met vereiste goedkeuringspoorten in elke fase.
Audit en compliance
Elke migratie en goedkeuring wordt vastgelegd in een fraudebestendig logboek met tijdstempels en gebruikerstoewijzing, ter ondersteuning van SOC 2 en vergelijkbare frameworks.
Waarom zou je Bytebase op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.