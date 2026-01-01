Bytebase is een open-source database DevOps-platform dat software-engineeringdiscipline toepast op databasewijzigingsbeheer. Waar de meeste teams vertrouwen op ad-hoc SQL-scripts of informele DBA-goedkeuringen, biedt Bytebase gestructureerde beoordelingsworkflows, uitrolpijplijnen voor meerdere omgevingen en meer dan 200 ingebouwde SQL-beoordelingsregels die de manier weerspiegelen waarop applicatiecode wordt geleverd.

Het ondersteunt meer dan 20 databasesystemen – PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake en meer – vanuit één enkele webinterface. Zelf-hosting houdt databasegegevens en wijzigingsgeschiedenis volledig binnen uw eigen infrastructuur, zonder dat een externe service ooit toegang krijgt tot uw schema's of gegevens.