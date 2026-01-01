Isso is een lichtgewicht, zelfgehoste commentaarserver, ontworpen als een privacyvriendelijk alternatief voor Disqus en vergelijkbare diensten van derden. Het slaat alle reacties op in een SQLite-database op je eigen server, waardoor trackingpixels van derden en externe JavaScript-afhankelijkheden uit de browsers van je websitebezoekers worden geëlimineerd.

In tegenstelling tot cloud commentaardiensten die geld verdienen met gebruikersgegevens, houdt Isso de reacties van je lezers op infrastructuur die jij bezit. Het ondersteunt Markdown-opmaak, commentaar-threading, e-mailmeldingen, moderatiewachtrijen en een ingebouwde admin-interface — alles wat nodig is voor een professionele commentaaropstelling zonder de privacy-compromissen van gehoste diensten.