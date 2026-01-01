Implementeer Isso met één klik installatie.
Lichtgewicht, zelf-gehoste commentaarserver voor blogs en statische websites, vrij van tracking door derden.
Kies een VPS-abonnement voor Isso
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Isso kunt bouwen
Isso is een lichtgewicht, zelfgehoste commentaarserver, ontworpen als een privacyvriendelijk alternatief voor Disqus en vergelijkbare diensten van derden. Het slaat alle reacties op in een SQLite-database op je eigen server, waardoor trackingpixels van derden en externe JavaScript-afhankelijkheden uit de browsers van je websitebezoekers worden geëlimineerd.
In tegenstelling tot cloud commentaardiensten die geld verdienen met gebruikersgegevens, houdt Isso de reacties van je lezers op infrastructuur die jij bezit. Het ondersteunt Markdown-opmaak, commentaar-threading, e-mailmeldingen, moderatiewachtrijen en een ingebouwde admin-interface — alles wat nodig is voor een professionele commentaaropstelling zonder de privacy-compromissen van gehoste diensten.
Key features van Isso
Privacy standaard
Alle opmerkingen worden opgeslagen in uw eigen SQLite-database, zonder dat er tracking scripts van derden of analyses in de browsers van uw bezoekers worden geïnjecteerd.
Markdown in opmerkingen
Lezers kunnen hun opmerkingen opmaken met Markdown, inclusief vetgedrukt, cursief, links en codeblokken, zonder extra configuratie.
E-mailmeldingen
Ontvang e-mailmeldingen voor nieuwe reacties en antwoorden via SMTP, zodat u op de hoogte blijft zonder dat lezers accounts hoeven aan te maken.
Reactiemoderatie
Plaats reacties in een moderatiewachtrij voordat ze worden gepubliceerd, met optionele automatische goedkeuring voor eerder geverifieerde e-mailadressen.
Beheer webinterface
Ingebouwde, met een wachtwoord beveiligde admin-interface stelt u in staat om elke opmerking goed te keuren, te bewerken of te verwijderen zonder de database direct aan te raken.
Waarom zou je Isso op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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