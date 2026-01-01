Explo is een zelf-gehoste muziekontdekkingsserver die je ListenBrainz luistergeschiedenis verbindt met je persoonlijke muziekbibliotheek. Het haalt wekelijkse en dagelijkse aanbevelingsafspeellijsten op van ListenBrainz, vindt de overeenkomende nummers via YouTube of Soulseek, downloadt ze en maakt afspeellijsten direct aan in Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic of MPD — automatisch, volgens een schema dat jij beheert.

In tegenstelling tot streamingdiensten die aanbevelingen achter abonnementen en ondoorzichtige algoritmes vergrendelen, biedt Explo je volledige transparantie: elke aanbeveling is traceerbaar naar je daadwerkelijke luistergegevens op ListenBrainz, en elk gedownload nummer staat op je eigen server. De ingebouwde web-UI stelt je in staat om schema's te beheren, door de afspeellijstgeschiedenis te bladeren en alle integraties te configureren zonder configuratiebestanden te bewerken.