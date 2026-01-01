Tot wel 69% korting voor Explo

Installeer Explo met één-klik-installatie.

Zelf-gehoste muziekontdekkingsengine die automatisch afspeellijsten samenstelt op basis van ListenBrainz-aanbevelingen en deze downloadt naar je bibliotheek.

Start nu je applicatie
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Installeer Explo met één-klik-installatie.

Kies een VPS-abonnement voor Explo

69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Explo kunt bouwen

Explo is een zelf-gehoste muziekontdekkingsserver die je ListenBrainz luistergeschiedenis verbindt met je persoonlijke muziekbibliotheek. Het haalt wekelijkse en dagelijkse aanbevelingsafspeellijsten op van ListenBrainz, vindt de overeenkomende nummers via YouTube of Soulseek, downloadt ze en maakt afspeellijsten direct aan in Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic of MPD — automatisch, volgens een schema dat jij beheert.

In tegenstelling tot streamingdiensten die aanbevelingen achter abonnementen en ondoorzichtige algoritmes vergrendelen, biedt Explo je volledige transparantie: elke aanbeveling is traceerbaar naar je daadwerkelijke luistergegevens op ListenBrainz, en elk gedownload nummer staat op je eigen server. De ingebouwde web-UI stelt je in staat om schema's te beheren, door de afspeellijstgeschiedenis te bladeren en alle integraties te configureren zonder configuratiebestanden te bewerken.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Explo

ListenBrainz ontdekking

Haalt Weekly Exploration, Weekly Jams en Daily Jams afspeellijsten rechtstreeks van je ListenBrainz-account — aanbevelingen die volledig zijn gevormd door je eigen luistergeschiedenis.

Ondersteuning voor meerdere servers

Integreert met Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic en MPD, waarbij afspeellijsten rechtstreeks worden aangemaakt in de muziekserver die je al gebruikt.

Geplande automatisering

Configureerbare cron-schema's zorgen voor automatische ontdekking — stel het één keer in en er verschijnt elke week nieuwe muziek in je bibliotheek zonder handmatige stappen.

YouTube en Soulseek download

Vindt en downloadt nummers via YouTube (met yt-dlp) of Soulseek (via Slskd), met kwaliteitsfilters, formaatselectie en slimme ontdubbeling.

Web UI-beheer

Blader door afspeellijstarchieven, start handmatige uitvoeringen, pas schema's aan en beheer alle instellingen van de muziekserver vanuit één geauthenticeerde browserinterface.

Waarom zou je Explo op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.

Omkar
Omkar

Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.

Sylvain
Sylvain

Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.

Martin K
Martin K

Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.

30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

Ontdek meer apps om te implementeren

Immich

Immich

Immich is een krachtige, zelfgehoste oplossing voor foto- en videobeheer

Implementeren
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Stream persoonlijke muziekbibliotheken via een Subsonic-compatibele API-server

Implementeren
AllTube

AllTube

Webinterface voor het downloaden van video's van YouTube en andere sites

Implementeren
Bekijk alle aanvragen

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.