Installeer Explo met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste muziekontdekkingsengine die automatisch afspeellijsten samenstelt op basis van ListenBrainz-aanbevelingen en deze downloadt naar je bibliotheek.
Kies een VPS-abonnement voor Explo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Explo kunt bouwen
Explo is een zelf-gehoste muziekontdekkingsserver die je ListenBrainz luistergeschiedenis verbindt met je persoonlijke muziekbibliotheek. Het haalt wekelijkse en dagelijkse aanbevelingsafspeellijsten op van ListenBrainz, vindt de overeenkomende nummers via YouTube of Soulseek, downloadt ze en maakt afspeellijsten direct aan in Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic of MPD — automatisch, volgens een schema dat jij beheert.
In tegenstelling tot streamingdiensten die aanbevelingen achter abonnementen en ondoorzichtige algoritmes vergrendelen, biedt Explo je volledige transparantie: elke aanbeveling is traceerbaar naar je daadwerkelijke luistergegevens op ListenBrainz, en elk gedownload nummer staat op je eigen server. De ingebouwde web-UI stelt je in staat om schema's te beheren, door de afspeellijstgeschiedenis te bladeren en alle integraties te configureren zonder configuratiebestanden te bewerken.
Key features van Explo
ListenBrainz ontdekking
Haalt Weekly Exploration, Weekly Jams en Daily Jams afspeellijsten rechtstreeks van je ListenBrainz-account — aanbevelingen die volledig zijn gevormd door je eigen luistergeschiedenis.
Ondersteuning voor meerdere servers
Integreert met Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic en MPD, waarbij afspeellijsten rechtstreeks worden aangemaakt in de muziekserver die je al gebruikt.
Geplande automatisering
Configureerbare cron-schema's zorgen voor automatische ontdekking — stel het één keer in en er verschijnt elke week nieuwe muziek in je bibliotheek zonder handmatige stappen.
YouTube en Soulseek download
Vindt en downloadt nummers via YouTube (met yt-dlp) of Soulseek (via Slskd), met kwaliteitsfilters, formaatselectie en slimme ontdubbeling.
Web UI-beheer
Blader door afspeellijstarchieven, start handmatige uitvoeringen, pas schema's aan en beheer alle instellingen van de muziekserver vanuit één geauthenticeerde browserinterface.
Waarom zou je Explo op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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