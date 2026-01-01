Installeer Littlelink-Server met één klik installatie.
Staatloos, zelf-gehost Linktree-alternatief voor biografiepagina's van makers met tientallen ingebouwde sociale merkbuttons.
Kies een VPS-abonnement voor Littlelink-Server
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Littlelink-Server kunt bouwen
Littlelink-Server is een lichtgewicht, open-source, stateless link-in-bio-service, gebouwd als een zelf-gehost alternatief voor Linktree. Het rendert één landingspagina die al je belangrijke links - sociale profielen, contentkanalen, e-mail, donatiepagina's - samenbrengt achter één korte URL die je in elke bio kunt plaatsen.
Omdat de hele pagina wordt gegenereerd uit omgevingsvariabelen, is er geen database, geen adminpaneel en geen prijs per gebruiker. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt bezoekersverkeer, branding en analyses op infrastructuur die jij beheert, met volledig eigendom van het domein en geen gegevens gedeeld met een extern platform.
Key features van Littlelink-Server
Staatloze container
Geen database of permanente opslag vereist - de hele pagina wordt gerenderd vanuit omgevingsvariabelen, waardoor implementaties snel en wegwerpbaar zijn.
150+ merkbuttons
Wordt geleverd met ingebouwde, herkenbare knoppen voor GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify en meer dan honderd andere diensten, direct klaar voor gebruik.
Lichte en donkere thema's
Kies tussen ingebouwde lichte en donkere presentatiemodi om bij uw persoonlijke merk te passen zonder aangepaste CSS te schrijven.
Aangepaste knopvolgorde
Herschik welke links eerst verschijnen met behulp van een eenvoudige, door komma's gescheiden lijst, zodat de belangrijkste bestemmingen boven de vouw blijven.
Open Graph-metadata
Bevat configureerbare Open Graph- en Twitter Card-tags, zodat voorbeelden op sociale platforms uw avatar, naam en biografie netjes weergeven.
Optionele Umami-analyse
Integreert met zelf-gehoste Umami om linkklikken privé te volgen zonder cookies van derden of externe trackers.
Waarom zou je Littlelink-Server op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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