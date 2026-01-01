Tot wel 69% korting voor Littlelink-Server

Installeer Littlelink-Server met één klik installatie.

Staatloos, zelf-gehost Linktree-alternatief voor biografiepagina's van makers met tientallen ingebouwde sociale merkbuttons.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Installeer Littlelink-Server met één klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Littlelink-Server kunt bouwen

Littlelink-Server is een lichtgewicht, open-source, stateless link-in-bio-service, gebouwd als een zelf-gehost alternatief voor Linktree. Het rendert één landingspagina die al je belangrijke links - sociale profielen, contentkanalen, e-mail, donatiepagina's - samenbrengt achter één korte URL die je in elke bio kunt plaatsen.

Omdat de hele pagina wordt gegenereerd uit omgevingsvariabelen, is er geen database, geen adminpaneel en geen prijs per gebruiker. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt bezoekersverkeer, branding en analyses op infrastructuur die jij beheert, met volledig eigendom van het domein en geen gegevens gedeeld met een extern platform.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Littlelink-Server

Staatloze container

Geen database of permanente opslag vereist - de hele pagina wordt gerenderd vanuit omgevingsvariabelen, waardoor implementaties snel en wegwerpbaar zijn.

150+ merkbuttons

Wordt geleverd met ingebouwde, herkenbare knoppen voor GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify en meer dan honderd andere diensten, direct klaar voor gebruik.

Lichte en donkere thema's

Kies tussen ingebouwde lichte en donkere presentatiemodi om bij uw persoonlijke merk te passen zonder aangepaste CSS te schrijven.

Aangepaste knopvolgorde

Herschik welke links eerst verschijnen met behulp van een eenvoudige, door komma's gescheiden lijst, zodat de belangrijkste bestemmingen boven de vouw blijven.

Open Graph-metadata

Bevat configureerbare Open Graph- en Twitter Card-tags, zodat voorbeelden op sociale platforms uw avatar, naam en biografie netjes weergeven.

Optionele Umami-analyse

Integreert met zelf-gehoste Umami om linkklikken privé te volgen zonder cookies van derden of externe trackers.

Waarom zou je Littlelink-Server op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.

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30 dagen geld-teruggarantie

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