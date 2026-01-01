Littlelink-Server is een lichtgewicht, open-source, stateless link-in-bio-service, gebouwd als een zelf-gehost alternatief voor Linktree. Het rendert één landingspagina die al je belangrijke links - sociale profielen, contentkanalen, e-mail, donatiepagina's - samenbrengt achter één korte URL die je in elke bio kunt plaatsen.

Omdat de hele pagina wordt gegenereerd uit omgevingsvariabelen, is er geen database, geen adminpaneel en geen prijs per gebruiker. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt bezoekersverkeer, branding en analyses op infrastructuur die jij beheert, met volledig eigendom van het domein en geen gegevens gedeeld met een extern platform.