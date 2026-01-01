Tot wel 69% korting voor yt-dlp Web UI

Implementeer yt-dlp Web UI met één klik installatie.

Zelf-gehoste webfrontend en RPC-server voor yt-dlp die video en audio downloadt van meer dan 1.000 sites.

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5,49/mnd
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50 GB NVMe-schijfruimte
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KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met yt-dlp Web UI kunt bouwen

yt-dlp Web UI is een krachtige browser-frontend en JSON-RPC-server voor de populaire yt-dlp downloader. Het ontsluit de volledige kracht van yt-dlp via een schone webinterface, zodat u downloads in de wachtrij kunt plaatsen, de voortgang in realtime kunt volgen, aankomende livestreams kunt bekijken en video's kunt downloaden van YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud en honderden andere ondersteunde sites zonder de commandoregel aan te raken.

Door het zelf te hosten op uw VPS bent u verlost van desktop-installatieprogramma's, browserextensies die bij elke siteverandering kapotgaan, en door advertenties ondersteunde online downloaders. Bestanden komen direct op de serveropslag terecht met datacenterbandbreedte, de RPC-server stelt u in staat automatisering te scripten, en een ingebouwde wachtrijlimiet beschermt gedeelde bronnen op de server.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van yt-dlp Web UI

Mogelijk gemaakt door yt-dlp

Gebouwd op yt-dlp, ondersteunt downloads van YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud en meer dan duizend andere video- en audiosites.

Realtime wachtrij

Volg elke actieve en wachtende download met live voortgang, geschatte resterende tijd en snelheidsupdates die via WebSockets worden gestreamd.

Formaatselectie

Kies exacte video- en audioformaten, extraheer alleen audio, overschrijf uitvoerbestandsnamen, of geef veilige aangepaste yt-dlp argumenten door per download.

JSON-RPC server

Een scriptbaar RPC-eindpunt stelt u in staat downloads te activeren vanuit cron-taken, scripts of clients van derden zonder de gebruikersinterface te gebruiken.

Gelijklooplimieten

Configureerbare wachtrijgrootte houdt gelijktijdige downloads onder controle, zodat een grote afspeellijst de VPS-bandbreedte of schijf-I/O niet uitput.

Authenticatie op basis van tokens

Ingebouwde JWT-authenticatie beschermt de web-UI en RPC-eindpunten achter een gegenereerde gebruikersnaam en wachtwoord.

Waarom zou je yt-dlp Web UI op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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