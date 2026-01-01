yt-dlp Web UI is een krachtige browser-frontend en JSON-RPC-server voor de populaire yt-dlp downloader. Het ontsluit de volledige kracht van yt-dlp via een schone webinterface, zodat u downloads in de wachtrij kunt plaatsen, de voortgang in realtime kunt volgen, aankomende livestreams kunt bekijken en video's kunt downloaden van YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud en honderden andere ondersteunde sites zonder de commandoregel aan te raken.

Door het zelf te hosten op uw VPS bent u verlost van desktop-installatieprogramma's, browserextensies die bij elke siteverandering kapotgaan, en door advertenties ondersteunde online downloaders. Bestanden komen direct op de serveropslag terecht met datacenterbandbreedte, de RPC-server stelt u in staat automatisering te scripten, en een ingebouwde wachtrijlimiet beschermt gedeelde bronnen op de server.