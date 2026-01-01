Implementeer yt-dlp Web UI met één klik installatie.
Zelf-gehoste webfrontend en RPC-server voor yt-dlp die video en audio downloadt van meer dan 1.000 sites.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met yt-dlp Web UI kunt bouwen
yt-dlp Web UI is een krachtige browser-frontend en JSON-RPC-server voor de populaire yt-dlp downloader. Het ontsluit de volledige kracht van yt-dlp via een schone webinterface, zodat u downloads in de wachtrij kunt plaatsen, de voortgang in realtime kunt volgen, aankomende livestreams kunt bekijken en video's kunt downloaden van YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud en honderden andere ondersteunde sites zonder de commandoregel aan te raken.
Door het zelf te hosten op uw VPS bent u verlost van desktop-installatieprogramma's, browserextensies die bij elke siteverandering kapotgaan, en door advertenties ondersteunde online downloaders. Bestanden komen direct op de serveropslag terecht met datacenterbandbreedte, de RPC-server stelt u in staat automatisering te scripten, en een ingebouwde wachtrijlimiet beschermt gedeelde bronnen op de server.
Key features van yt-dlp Web UI
Mogelijk gemaakt door yt-dlp
Gebouwd op yt-dlp, ondersteunt downloads van YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud en meer dan duizend andere video- en audiosites.
Realtime wachtrij
Volg elke actieve en wachtende download met live voortgang, geschatte resterende tijd en snelheidsupdates die via WebSockets worden gestreamd.
Formaatselectie
Kies exacte video- en audioformaten, extraheer alleen audio, overschrijf uitvoerbestandsnamen, of geef veilige aangepaste yt-dlp argumenten door per download.
JSON-RPC server
Een scriptbaar RPC-eindpunt stelt u in staat downloads te activeren vanuit cron-taken, scripts of clients van derden zonder de gebruikersinterface te gebruiken.
Gelijklooplimieten
Configureerbare wachtrijgrootte houdt gelijktijdige downloads onder controle, zodat een grote afspeellijst de VPS-bandbreedte of schijf-I/O niet uitput.
Authenticatie op basis van tokens
Ingebouwde JWT-authenticatie beschermt de web-UI en RPC-eindpunten achter een gegenereerde gebruikersnaam en wachtwoord.
Waarom zou je yt-dlp Web UI op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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